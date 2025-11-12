Mike Tyson wskazał najlepszego boksera wagi ciężkiej. "Nikt nie może go pokonać"

Mike Tyson po zakończeniu kariery bokserskiej w 2005 roku wciąż pozostawał aktywny. Kilkukrotnie wracał na ring - w ostatniej walce lepszy od Żelaznego Mike'a okazał się Jake Paul. Tyson często też rozmawia o boksie w mediach.

Niedawno Mike Tyson skierował kilka słów do Tysona Fury'ego, który ogłosił odwieszenie rękawic. "Żałuję, że przestałem boksować. Powinienem walczyć dalej" - powiedział, nawiązując do decyzji Anglika. "Słuchaj, weź sobie parę miesięcy przerwy i wróć. Będziesz chciał wrócić, gdy będziesz po czterdziestce, więc lepiej zacznij to robić teraz".

Tyson uważnie śledzi wydarzenia w świecie boksu. W superlatywach opisywał ostatniego rywala Anglika, Ołeksandra Usyka. To właśnie po zeszłorocznej walce z Ukraińcem Fury postanowił zakończyć karierę.

"Nikt nie może go pokonać"

Słowa Mike'a Tysona zacytował portal Sport.ua. Żelazny Mike stwierdził: „Jestem pod wielkim wrażeniem Ołeksandra Usyka. Można wiele mówić, ale to on jest najpotężniejszym bokserem wagi ciężkiej swojego pokolenia. Nikt nie może go pokonać. Nikt. Nikt. Wygrał wszystko". Zdaniem Tysona, wśród największych atletów świata nie ma takiego, który mógłby równać się z Ukraińcem.

Mike Tyson nie uważa jednak Usyka za najlepszego boksera bez podziału na kategorie wagowe. "Najlepszy bokser to nie ten, który ma najlepszą technikę, a ten, który przyciąga najwięcej widzów. Terence Crawford przyciągnął 40 milionów widzów. Czy Usyk zdoła to samo?" - pytał, komplementując przy okazji swojego rodaka. Crawford zdobywał najważniejsze pasy w trzech kategoriach wagowych, a obecnie jest mistrzem federacji WBC, IBF oraz WBO w wadze super średniej.