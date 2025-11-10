Nie żyje polski medalista olimpijski. "Spoczywaj w spokoju"

Smutne wieści przekazał klub WKS Gryf Wejherowo. Zmarł Hubert Skrzypczak - bokser, brązowy medalista olimpijski oraz zdobywca złotego i srebrnego medalu mistrzostw Europy. "Dzisiaj rano zmarł najbardziej utytułowany wychowanek Wejherowskiego Gryfa Hubert Zenon Skrzypczak (ur. 29 września 1943 w Wejherowie) – bokser, medalista olimpijski, mistrz i wicemistrz Europy. Rodzinie oraz najbliższym składamy najszczersze kondolencje. Spoczywaj w spokoju Panie Hubercie" - czytamy w komunikacie klubu.

Kariera Huberta Skrzypczaka

Hubert Skrzypczak urodził się 29 września 1943 roku. W przeszłości reprezentował barwy takich klubów jak: Gryf Wejherowo, Zawisza Bydgoszcz i GKS Wybrzeże Gdańsk. W sumie stoczył 243 walki. Wygrał 208, trzy zremisował i 43 przegrał. W przeszłości był czterokrotnie uznany "za najwybitniejszego polskiego pięściarza w wadze papierowej w historii" przez miesięcznik "Boks".

Hubert Skrzypczak był absolwentem Technicznej Szkoły Zawodowej (mechanik samochodowy). Pracował jako instruktor sportu i oficer policji. Tylko raz, udało mu się zdobyć tytuł mistrza Polski w wadze muszej (1970). W latach 1965, 1966, 1968, 1969, 1971 był wicemistrzem. "W ciągu całej kariery sportowej zacięcie rywalizował z równie świetnym zawodnikiem Arturem Olechem (później także Jerzym Wichmanem i Leszkiem Błażyńskim)" - czytamy w sylwetce na olimpijski.pl.

W 1968 roku zdobył brązowy medal igrzysk olimpijskich w Meksyku w wadze papierowej. W półfinale przegrał 1:4 z Yong Ju Jee z Korei Południowej. W walce o brąz pokonał Wenezuelczyka Francisco Rodrigueza.

Dwukrotnie wystąpił na mistrzostwach Europy. W 1965 roku w Berlinie sięgnął po srebrny medal, przegrywając w finale z reprezentantem RFN Johannem Freistadtem. Dwa lata później w Rzymie (1967) sięgnął po mistrzostwo, pokonując w finale Rumuna Constantina Ciucę.

W karierze stoczył 243 walki, z czego 208 wygrał, 3 zremisował i 32 przegrał.