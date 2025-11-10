38-latek zbliża się już do końca kariery i sam mówi o tym, że w ringu stoczy maksymalnie dwie-trzy walki. Inną kwestią jest, że już teraz wyczyścił królewską kategorię wagową z najgłośniejszych nazwisk, gdyż pokonał w niej wspomnianego Joshuę, a także Tysona Fury'ego (34-2-1, 24 KO) i Daniela Dubois (22-3, 21 KO). W dodatku z każdym dokonał tej sztuki dwukrotnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Cezary Kucharski o Robercie Lewandowskim: Do końca życia będę z nim walczył. W Wigilę się nie spotkamy

Andy Ruiz Jr zmierzy się z Usykiem? "Sam napisał do mnie pierwszy"

Życie nie znosi jednak próżni, więc akces do walki z Ukraińcem zgłaszają kolejni pięściarze. Największe szanse mają Fabio Wardley (20-0-1, 19 KO), który niedawno zdobył pas WBO w wersji Interim, młody talent Moses Itauma (13-0, 11 KO) oraz Agit Kabayel (26-0, 17 KO). Chętnych jest jednak znacznie więcej, a do długiej kolejki dołączył Andy Ruiz Junior (35-2-1, 22 KO). Amerykanin o meksykańskich korzeniach przekonywał w rozmowie z Covers, że sam mistrz był zainteresowany takim pojedynkiem.

- Kilka tygodni temu wymienialiśmy SMS-y, chyba sam Usyk wysłał mi pierwszy jakąś wiadomość. Odpowiedziałem: "Bracie, z całym szacunkiem, to byłby zaszczyt wejść z tobą na ring". A on odpowiedział: "Wszystko wydarzy się w swoim czasie, jeśli Bóg pozwoli, damy radę". Pomyślałem: "Wow!" - opowiadał Ruiz.

Zapewne w odpowiedzi Ukraińca było sporo kurtuazji i zwykłej uprzejmości wobec Ruiza, choć ten już raz zaskoczył świat boksu. W 2019 roku zmierzył się z Joshuą podczas gali w Arabii Saudyjskiej, a stawką były pasy WBA, WBO i IBO, które należały do Brytyjczyka. Niższemu zawodnikowi, który dodatkowo dysponował okazałą tuszą, nikt nie dawał szans w tym starciu. Wydawało się, że słowa niedowiarków znajdą potwierdzenie w trzeciej rundzie, gdy Ruiz padł na deski. Ostatecznie jednak przetrwał kryzys i w tej samej rundzie sam dwa razy położył Joshuę, który wyraźnie nie docenił siły rywala. Koniec walki nadszedł w siódmym starciu. Ruiz znokautował faworyta i został sensacyjnym mistrzem świata.

Amerykanin nie poradził sobie jednak z udźwignięciem tego sukcesu. Już w pierwszej walce wniósł na wagę 120,6 kg, co było sporą masą jak na jego 188 cm wzrostu. W rewanżu dobił do 127,5 kilograma. Był wyraźnie zapuszczony i został łatwo wyboksowany przez bezpiecznie boksującego "AJ-a". Od tamtego momentu stoczył zaledwie trzy pojedynki. Ostatni w sierpniu 2024 roku. Zremisował wtedy z Jarellem Millerem (26-1-2, 22 KO).