Zawalczy z Polakiem o mistrzostwo świata. Potem Usyk? Oto nowa gwiazda boksu

W tym roku Ołeksandr Usyk stoczył tylko jeden pojedynek - znokautował Daniela Dubois na gali na stadionie Wembley, przed publicznością rywala. Ma wrócić do ringu w pierwszej połowie przyszłego roku. Najprawdopodobniej zmierzy się z Fabio Wardleyem, który pokonał w październiku Josepha Parkera. Brytyjczyk zgarnął tymczasowy pas mistrza federacji WBO w wadze ciężkiej.

Niemiec chce walki z Usykiem. Ale najpierw musi się zmierzyć z Polakiem

Przed nami kolejny pojedynek, który może wyłonić następnego rywala Usyka. 10 stycznia Polak, Damian Knyba, zmierzy się w niemieckim Oberhausen z Agitem Kabayelem o tymczasowy pas mistrzowski federacji WBC w wadze ciężkiej. Niemiec broni tytułu. Obaj są niepokonani, więc zapowiada się pasjonujące starcie.

Kabayel głośno mówi o chęci walki z Usykiem, jeśli pokona Knybę. W wywiadzie dla BoxNation niemiecki bokser przyznał, że liczy na zwycięstwo i na to, że następny pojedynek z Ukraińcem odbędzie się właśnie w Niemczech. Chciałby zmierzyć się z wielkim mistrzem przed własną publicznością, przed dziesiątkami tysięcy kibiców.

- Jeśli dobrze się spiszę, czy będziemy mogli obejrzeć mecz Usyk - Kabayel latem? Czemu nie. Mam ogromne poparcie w Niemczech, a w Niemczech mieszka wielu Ukraińców. To proste: wypełnimy stadion tą walką. Jeśli Usyk się zgodzi, jestem gotowy - powiedział Kabayel.

33-latek chciałby walczyć nie tylko z Usykiem. Ma w głowie pojedynki z innymi gwiazdami wagi ciężkiej. - Wspomnieliśmy o Usyku, Dubois, ale Fabio Wardley i Moses Itauma to również przyszli wielcy rywale. Ale najpierw mam jedną walkę. Potem możemy porozmawiać. Dla mnie nie ma problemu - mówił.

Zdaniem Dereka Chisory Kabayel jest jednym z dwóch bokserów, którzy mogliby dzisiaj pokonać Usyka. Jako drugiego wskazuje... samego siebie. Pięć lat temu Chisora przegrał z Usykiem przez jednogłośną decyzję sędziów.

Agit Kabayel stoczył w karierze zawodowej 26 walk bokserskich. Wszystkie wygrał z czego aż 18 przez nokaut.