Absolutna sensacja! Media: oto kolejny przeciwnik Tysona Fury'ego

Tyson Fury ostatni raz w ringu był widziany w grudniu 2024 roku. Po porażce z Usykiem ogłosił, że kończy karierę. Nie była to pierwsza decyzja o emeryturze Brytyjczyka w ostatnich latach, więc mało kto brał to na poważnie. W ostatnich miesiącach stało się praktycznie jasne, że 37-latek nie powiedział ostatniego słowa. Mówiło się o jego potencjalnej walce z Joshuą albo trylogii z Usykiem. Te opcje są obecnie jednak bardzo odległe i "Gypsy King" prawdopodobnie spogląda w innym kierunku.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o Krychowiaku: To był prawdziwy lider, nigdy nie narzekał

To będzie nowy przeciwnik Fury'ego

W połowie października Frank Warren, promotor Fury'ego, stwierdził, że ten chce wyłącznie trzeciego starcia z Usykiem. - Mówi się wiele o walce z Joshuą, ale ten temat zawsze był obecny. Jedyną walkę, jakiej Fury naprawdę chce, jest walka z panem Usykiem. Tyson naprawdę chce ponownie wyjść z nim do ringu. Gada o tym cały czas - stwierdził założyciel Queensberry Promotions, cytowany przez "Sky Sports".

ZOBACZ TEŻ: Oficjalnie! Polak zawalczy o tytuł mistrza świata w wadze ciężkiej

Jak jednak donosi portal "sidekickboxing.co.uk": obóz Fury'ego negocjuje obecnie z innym sportowcem. Jest nim Logan Paul, a więc amerykański celebryta i youtuber, znany m.in. ze stworzenia marki napojów "Prime", prowadzenia podcastu oraz gościnnych występów w WWE. W przeciwieństwie do swojego brata, Jake'a - trudno nazwać go profesjonalnym bokserem. W przeszłości stoczył tylko trzy walki: pokazową z Floydem Mayweatherem oraz z innym youtuberem, "KSI" (mierzyli się dwukrotnie).

Nie ma wątpliwości, że Logan Paul nie byłby w stanie nawiązać równej rywalizacji z Furym, ale z drugiej strony: ich pojedynek byłby dla obu stron bardzo korzystny finansowo. "Były mistrz świata Tyson Fury oraz influencer Logan Paul są na zaawansowanym etapie rozmów w sprawie pokazowej walki w okolicach lutego. Pojedynek nie liczyłby się w profesjonalnym bilansie obu pięściarzy i miałby zmodyfikowane zasady oraz mniejsze rękawice. Mówi się o obiektach w Arabii Saudyjskiej oraz Las Vegas" - czytamy.

Tyson Fury w profesjonalnej karierze stoczył 37 pojedynków, z których wygrał 34. W latach 2008-2023 był niepokonany.