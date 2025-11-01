Wskazał, kto może pokonać Usyka. "Jego ciosy zniszczyłyby każdego"

Ołeksandr Usyk (24-0, 15 KO) jest niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. W ostatnich latach pokonywał najgroźniejszych rywali w królewskiej dywizji wagowej. Dwukrotnie okazał się lepszy od Anthony'ego Joshuy, Daniela Dubois i Tysona Fury'ego. Ten ostatni w swojej karierze przegrywał tylko z Usykiem. Ukrainiec wie, że do końca kariery nie stoczy już zbyt wielu walk, stąd sporo ekspertów szuka mu rywala, który byłby w stanie nawiązać z mistrzem równorzędną rywalizację.

Haye jest o tym przekonany. "Dysponuje potężnym ciosem"

W rozmowie z DAZN do dyskusji dołączył David Haye, były mistrz świata wagi ciężkiej federacji WBA. W przeszłości 45-latek był także czempionem WBC, WBA i WBO w kategorii junior ciężkiej. Wiele już w boksie widział i dostrzegł talent, który mógłby stanąć do walki z Usykiem.

To Moses Itauma (13-0, 11 KO). Brytyjczyk w grudniu skończy dopiero 21 lat. W 2024 roku o jego niszczycielskiej sile przekonał się Mariusz Wach. W sierpniu z kolei Itauma już w pierwszej rundzie znokautował doświadczonego Dilliana Whyte'a. Haye jest zachwycony umiejętnościami brytyjskiego młokosa.

- Pomimo młodego wieku i braku doświadczenia, Moses Itauma dysponuje potężnym ciosem, który może sprawić problemy każdemu. Usyk jest geniuszem i najlepszym na świecie, ale jeśli chodzi o to, kto może go pokonać, Itauma ma największe szanse. Jest młody, świeży, głodny zwycięstwa i uderza niesamowicie mocno. Usyk nie jest naturalnym zawodnikiem wagi ciężkiej, a raczej pięściarzem dywizji junior ciężkiej, który przesunął się w górę - powiedział Haye.

To mogłoby być wielkie show. Co na to Usyk?

Haye nie ma wątpliwości, że Itauma mógłby stworzyć z Usykiem świetne widowisko. Byłoby to starcie młodości z ogromnym doświadczeniem i ringowym wyrachowaniem. Trudno jednak powiedzieć, czy taka walka jest możliwa do zakontraktowania choćby w 2026 roku.

- Ciosy takie jak Mosesa zniszczyłyby każdego zawodnika wagi ciężkiej. Po walce z Dillianem Whyte'em jestem pewien, że może pokonać każdego, może poza samym Usykiem - zakończył Haye.