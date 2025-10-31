Szpilka już się z tym nie kryje. Brał udział w walkach kibiców. "Mieli na mnie chrapkę"

Na grudniowej gali XTB KSW 113 zobaczymy Artura Szpilkę (4-1, 3 KO, 1 Sub), który już wielokrotnie walczył w Atlas Arenie jeszcze jako pięściarz. Jego rywalem będzie Michal Martinek (12-6, 8 KO, 1 Sub), czołowy czeski ciężki, numer pięć rankingu KSW.
Teraz Artur Szpilka był gościem Sport.pl w podcaście "A pamiętasz jak?". Z prowadzącymi program Tomaszem Pazdykiem i Piotrem Wesołowiczem rozmawiał na wiele tematów. Szpilka zagrał również głos na temat bicia z kibicami.
"Ile razy biłeś się za Wisłę?" - spytał Tomasz Pazdyk ze Sport.pl
- Oj dużo, dużo razy. Niestety więcej razy musiałem bić się z większą grupą ludzi. Nie zawsze udawało mi się wygrać. Wszyscy mnie znali, a ja nie zawsze znałem ich. To był największy problem. Jak każdy wiedział, że bokser, że zdjęcia pokazywały się w gazetach, to mieli na mnie chrapkę. Kilka ikon z Cracovii oprawiłem, więc było jeszcze większe ciśnienie. Kilku osób z Cracovii, z którymi kiedyś się biłem, to lubię, szanuje, jak się zachowali w pewnych sytuacjach. Znam chłopaków z Widzewa, ŁKS-u, Lecha Poznań, praktycznie z każdej części Polski znam, kto jeździ i jest fajnym gościem - powiedział Szpilka.
Artur Szpilka ostatni raz w oktagonie KSW pojawił się w kwietniu w tego roku. Wygrał wtedy przez poddanie z Errolem Zimmermanem. Wcześniej pokonał Mariusza Pudzianowskiego i Siergieja Radczenkę oraz przegrał z Arkadiuszem Wrzoskiem.
