Tak Fury ocenia szanse kolejnego rywala Usyka. "Jestem pewien"

19 lipca 2025 r. - to data ostatniego pojedynku z udziałem Ołeksandra Usyka. Ukrainiec pokonał wtedy Anglika Daniela Duboisa przez nokaut w piątej rundzie i znów stał się niekwestionowanym mistrzem świata w wadze ciężkiej. Jego rywala wyłoniło starcie z 25 października br. Brytyjczyk Fabio Wardley pokonał Nowozelandczyka Josepha Parkera przez TKO w jedenastej rundzie i zdobył tymczasowe pasy WBA i WBO w wadze ciężkiej. Wardley będzie zatem kolejnym przeciwnikiem Usyka w karierze.

Fury mówi wprost o kolejnym rywalu Usyka. "Jestem pewien, że go znokautuje"

Jakie Wardley ma szanse w starciu z Usykiem? O pewne przewidywania pokusił się Tyson Fury, były mistrz WBC, WBO, IBO i IBF w wadze ciężkiej.

- Usyk ma wyjątkowy talent. To dobry pięściarz, ale Fabio jest niebezpiecznym puncherem. Jestem pewien, że jeśli trafi Usyka, to go znokautuje. Jest bardzo silny i przez długi czas dysponował swoją mocną, więc poradził sobie naprawdę dobrze w walce z Parkerem. To był boks wagi ciężkiej, nie można pływać, nie mocząc się - mówił Fury, cytowany przez talksport.com.

Ze słów Franka Warrena, promotora Wardleya wynika, że do walki z Usykiem może dojść w marcu przyszłego roku. - Czy Wardley pokona Usyka? Jest tylko jeden sposób, żeby się o tym przekonać. Nie jestem pewien. Zobaczymy, czy do tej walki dojdzie - dodaje Parker po walce z Wardleyem.

- Mam nadzieję, że Ołeksandr dotrzyma słowa, a my dostaniemy walkę. Wiem, że WBO to nakazało. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy Usyka. To byłoby coś wielkiego. Wiem, co mnie czeka z Usykiem. To będzie ekscytujące. On musi być jednym z najbardziej ekscytujących zawodników na świecie. Nie da się przecenić jego talentu, ale wierzę w siebie. Nie obchodzi mnie, kim on jest. Mogę pokonać każdego, kto wejdzie ze mną do ringu - opowiada Wardley w rozmowie ze Sky Sports.

Usyk zawalczy w formule MMA? "Moglibyśmy trafić do więzienia"

Warto dodać, że przed Usykiem są ostatnie pojedynki w karierze. W jednym z wywiadów Ukrainiec ogłosił, że przed nim zostały trzy lata walk na zawodowym ringu. - Będę walczył, dopóki będę miał 41 lat. Potem zbuduje sportową akademię. Będę tam trenował i będę uczył innych - opowiadał Usyk.

W ostatnim czasie Usyk jest regularnie kuszony przez inne organizacje, by sprawdzić swoje umiejętności w innych płaszczyznach, niż tylko w boksie. Do walki w formule MMA namawia go Jake Paul, YouTuber i znany celebryta. - Jeśli chodzi o Jake'a, nie rozmawiamy o boksie. Gdybyśmy stoczyli prawdziwą walkę w ringu, to moglibyśmy trafić do więzienia za morderstwo - mówił Egis Klimas.

Pojawiła się też propozycja ze strony Bare Knuckle Fighting Championship, a więc amerykańskiej organizacji, która specjalizuje się w walkach na gołe pięści. Jej współwłaścicielem jest Conor McGregor. - Rozmawialiśmy już z menedżerem Usyka. Ołeksandr jest jednym z naszych priorytetów. Negocjacje trwają, więc zobaczymy, jak to się potoczy. Jeśli uda nam się pomóc mu w tej zmianie, to otworzy to nowe możliwości - mówił David Tetro, dyrektor generalny Bare Knuckle FC.