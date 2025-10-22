Gruchnęły wieści ws. przyszłości Szeremety. Będzie wielki rewanż za finał MŚ?

Julia Szeremeta w ciągu nieco ponad dwunastu miesięcy zanotowała kilka sukcesów. Najpierw w sierpniu 2024 roku na jej szyi zawisło srebro olimpijskie. Biorąc pod uwagę ten sezon, to 22-latka wywalczyła srebro i złoto w turniejach Pucharu Świata. We wrześniu natomiast sięgnęła po wicemistrzostwo świata. Walczyła tam nie tylko z rywalkami, ale również kontuzją ręki. Lekarze zalecali, by nie wychodziła na ring, ale ona pragnęła zdobyć złoto. Tego nie udało się zrealizować, co nie zmienia faktu, że drugie miejsce także jest ogromnym sukcesem.

Nie będzie rewanżu za Liverpool. Szeremeta wybiera inny turniej

Najbliższy turniej Pucharu Świata odbędzie się w Delhi. Niektórzy polscy kibice zastanawiali się, czy Szeremeta wróciła do zdrowia, bo w Indiach mogłaby zrewanżować się Jaismine Lamborii za przegrany finał mistrzostw świata w Liverpoolu.

Szeremeta nie znalazła się jednak na liście uczestniczek turnieju w Indiach. Czy są powody do niepokoju? Na szczęście wygląda na to, że ze zdrowiem naszej pięściarki jest już dużo lepiej. W listopadzie wicemistrzyni olimpijska wybiera się na inne zawody.

"Liczne grono polskich pięściarek i pięściarzy, m.in. Wicemistrzyni Olimpijska Julia Szeremeta, rywalizować będzie w dniach 21-30 listopada w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy U-23 w Budapeszcie" - przekazał Polski Związek Bokserski.

Kto pojedzie do Delhi? Oto lista reprezentantów Polski

O ile Szeremety w Indiach zabraknie, o tyle pojawią się tam dwie inne nasze medalistki mistrzostw świata z Liverpolu - Aneta Rygielska (60 kg) i Agata Kaczmarska (80 kg). Spośród pań do udziału w imprezie rozgrywanej w Delhi wytypowano jeszcze Wiktorię Rogalińską (54 kg).

Jeśli natomiast chodzi o męską kadrę, to do Indii pojadą: Jakub Słomiński (50 kg), Paweł Brach (60 kg), Michał Jarliński (75 kg), Adam Tutak (90 kg)