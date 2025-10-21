Oficjalnie: Oto następny rywal Usyka

Ostatnią walkę Ołeksandr Usyk stoczył w lipcu tego roku. Znokautował wówczas Daniela Duboisa i tym samym obronił pasy mistrzowskie federacji WBO, WBA, WBC, IBO oraz magazynu "The Ring" w kategorii ciężkiej. Do tego przejął pas federacji IBF. To była jedyna walka Usyka w 2025 r. W tym roku nie zobaczymy go więcej w ringu.

Oto kolejny rywal Usyka

Usyk planuje wrócić w przyszłym roku w konkretnej walce. Siergiej Łapin, menadżer wielkiego boksera, ujawnił szczegóły jego najbliższego pojedynku. Ma on się odbyć w pierwszej połowie 2026 r. Wówczas zamierza bronić swoich pasów mistrzowskich.

Ukrainiec nawet wskazał konkretnego rywala, co Łapin zdradził w rozmowie z "The Ring". - Faworytem do walki o tytuł mistrza świata jest zwycięzca pojedynku Joseph Parker - Fabio Wardley - wyjawił. Do starcia Nowozelandczyka z Brytyjczykiem dojdzie już w tę sobotę.

Szczegóły dotyczące miejsca walki Usyka oraz kwestii kontraktowych będą ustalane po pojedynku Parkera z Wardleyem.

Aktualnie Usyk leczy kontuzję pleców. Rehabilitacja ma przebiegać bardzo pomyślnie. - Powrót do zdrowia postępuje świetnie. Ołeksandr czuje się dobrze, już jest w świetnej formie - przyznał Łapin.

Ołeksandr Usyk stoczył 24 pojedynki w zawodowym boksie, wszystkie wygrał, z czego 15 przez nokaut. Zamierza walczyć do 41. roku życia. Do tego czasu powinien stoczyć maksymalnie pięć walk. Jego menadżer zapewnił, że Ukrainiec nie ma w planach kolejnego starcia z Tysonem Furym, którego pokonał dwukrotnie w 2024 r. Jednak kibice boksu na świecie domagają się trzeciej odsłony tej rywalizacji.

- Teoretycznie to ciekawa opcja. Jeśli kibice boksu rzeczywiście tego chcą, to może... Jednak moim zdaniem ten rozdział jest już zamknięty - ocenił Łapin.