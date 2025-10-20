Ołeksandr Usyk w lipcu tego roku znokautował Brytyjczyka Daniela Dubois i znów został niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. Mimo to nie tak dawno magazyn "The Ring" nie tak dawno odebrał mu pierwsze miejsce w rankingu najlepszych aktywnych pięściarzy świata bez podziału na kategorie wagowe. Zdaniem dziennikarzy na pozycję "lidera" bardziej zasługuje Terence Crawford. Tymczasem ani jeden, ani drugi nie znaleźli się na liście 10 najlepszych bokserów wszech czasów...

Usyk, Kliczko i Tyson pominięci... Zrobili ranking najlepszych bokserów w historii

A taką przygotowała redakcja "World Boxing News". I cóż, kibice mogą być nieco zdziwieni. Zabrakło na niej nie tylko Usyka i Crawforda, ale też innych legend. W gronie największych nieobecnych można by wymienić, chociażby Mike'a Tysona, Lennoxa Lewisa czy Władimira Kliczkę. Kto zatem był najlepszy w historii?

Według dziennikarzy - Sugar Ray Robinson, a więc amerykański pięściarz, który zrobił wielką karierę w latach 40. i 50. - Połączenie szybkości, siły i wszechstronności Robinsona pozostaje niezrównane. Czterokrotny mistrz wagi średniej i wyjątkowy lider wagi półśredniej wpłynął na pokolenia zawodników i stał się inspiracją dla hollywoodzkiego "Wściekłego Byka" (film Martina Scorsese z 1980 roku - red.). Jego sześć legendarnych walk z Jakiem LaMottą i trwałe dziedzictwo czynią go niekwestionowanym liderem boksu - mogliśmy przeczytać w uzasadnieniu.

Oto najlepsi z najlepszych. Decyzja zapadła

Na podium znaleźli się także Joe Louis (mistrz świata wagi ciężkiej z lat 1937-1949), a także zdecydowanie bliższy czasom współczesnym - Floyd Mayweather Jr. Poza pierwszą trójką uplasowali się natomiast legendarny Muhammad Ali oraz Manny Pacquiao, który w tym roku po blisko 4 latach przerwy wrócił na ring. W wieku 46 lat zmierzył się w Las Vegas o pas WBC w wadze półśredniej z Mario Barriosem. Pojedynek zakończył się remisem, ale dzięki niemu "World Boxing News" przesunęło Filipińczyka w górę względem poprzedniego swojego notowania. Czołową dziesiątkę zamykają zaś: Rocky Marcian, Willie Pep, Ezzard Charles, Archie Moore oraz Henry Armstrong.

A czym kierowali się dziennikarze, ustalając ten ranking? Sami wymienili najważniejsze kryteria. To: liczba tytułów mistrza świata, osiągnięcia w wielu kategoriach wagowych, kaliber przeciwników, styl zwycięstw, umiejętności i długowieczność oraz aktywność (częstotliwość walk).

Ranking najlepszych bokserów wszech czasów według "World Boxing News":