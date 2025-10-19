Usyk zdradził, kiedy zakończy karierę. Postanowione

Ukraiński pięściarz miał bardzo udaną karierę amatorską. W 2012 roku został mistrzem olimpijskim podczas igrzysk w Londynie. W kolejnych latach "wyczyścił" kategorię junior ciężką w profesjonalnym boksie, a następnie zajął się obijaniem najcięższych zawodników. W 2024 roku, po pokonaniu Tysona Fury'ego, stał się pierwszym od czasów Lennoxa Lewisa niekwestionowanym mistrzem świata w wadze ciężkiej. Następnie wygrał rewanż z Brytyjczykiem, a także ponownie pokonał Daniela Duboisa.

Usyk potwierdził. Wtedy zakończy karierę

Obecnie Ukrainiec wydaje się być poza zasięgiem jakiekolwiek aktywnego pięściarza. Ani Fury, ani Dubois, ani Anthony Joshua nie doprowadzili do sytuacji, w której musiał się modlić o zwycięstwo i przychylność sędziów. Usyk chciałby jednak poświęcać więcej czasu rodzinie, stąd nie zamierza walczyć w nieskończoność. Po ostatniej wygranej z Dubois zapowiedział, że choć "38 lat to młody gość", to do końca kariery pozostało mu jeszcze tylko parę walk.

Usyk zapowiedział, że wróci na ring w 2026 roku. Kto będzie jego przeciwnikiem? Najwięcej mówiło się o trzeciej walce z Tysonem Furym, starciu z Josephem Parkerem, a także potencjalnym pojedynku z 20-letnią rewelacją, Mosesem Itaumą. Tego ostatniego jednak Ukrainiec ostatnio "przekreślił". - Nie będę z nim walczył. Jest młody, ciągle mnie podpuszcza. I sam powiedział, że nie bije dziadków - żartował.

W międzyczasie dowiedzieliśmy się też, kiedy dokładnie Ukrainiec odejdzie na emeryturę. - Będę walczył, dopóki będę miał 41 lat. Potem zbuduje sportową akademię. Będę tam trenował i będę uczył innych - stwierdził, cytowany przez "Ready to Fight".