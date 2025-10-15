Usykowi się to nie spodoba. Jasno wskazał palcem: "lepszego w historii nie było"

Tony Bellew przez lata był czołowym pięściarzem, a nawet mistrzem wagi cruiser. Pokonywał w ringu m.in. Mateusza Masternaka, Ilungę Makabu, a także (dwukrotnie) Davida Haye'a. W 2018 roku przegrał jednak i stracił wszystkie pasy w potyczce z Ołeksandrem Usykiem. Jak się okazało: Brytyjczyk nie próbował już potem wrócić na szczyt. Niedługo po porażce z Ukraińcem ogłosił zakończenie kariery.

Ekspert się nie hamował. Wskazał najlepszego w historii

Od kilku lat Bellew realizuje się jako ekspert bokserski. Jest stałym gościem anglojęzycznych mediów, ale często zabiera też głos za pośrednictwem social mediów. W październiku postanowił wypowiedzieć się na temat bokserskiego "GOATa". Jego typ mógł zaskoczyć. - Według mnie Roy Jones Jr w czasach świetności jest największym pięściarzem wszech czasów - stwierdził Brytyjczyk.

Bellew podkreślił, że docenia Muhammada Aliego, którego uważa za największą postać w historii boksu, a także "prawdziwego bohatera". A także stwierdził, że jego ulubionym pięściarzem w historii nie jest ani "The Greatest", ani "RJJ", a Riddick Bowe, gwiazda lat dziewięćdziesiątych.

Czy z opinią Bellewa można się zgodzić? Roy Jones Jr na pewno jest olbrzymią legendą boksu. Był mistrzem świata w aż czterech kategoriach wagowych (średniej, super średniej, półciężkiej i ciężkiej). Na wielkiej scenie dominował przez kilkanaście lat. Swego czasu wiele mówiło się o jego potencjalnej potyczce z Dariuszem Michalczewskim, do której jednak nigdy nie doszło.