Oto następca Usyka? To prawdziwy fenomen, 22 nokauty

Ołeksandr Usyk to przykład pięściarza, który pokazał, jak wiele w boksie znaczą technika oraz przygotowanie fizyczne. Choć na standardy obecnej wagi ciężkiej, jego warunki fizyczne (191 cm wzrostu, 198 cm zasięgu - identyczne co u Muhammada Aliego) nie robią przesadnego wrażenia, to pokonywał wielu wyższych, cięższych i mocniej bijących zawodników. Bez wątpienia jest zatem inspiracją dla innych bokserów, którzy chcą przenieść się z niższych kategorii wagowych do tak zwanej "królewskiej".

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki nie ma litości! W Ekstraklasie nie ma dobrego polskiego napastnika... Wstyd!

To będzie nowy Usyk? Może już wkrótce "zadebiutować"

Ołeksandr Usyk ma już 38 lat, stąd do końca kariery prawdopodobnie zostało mu tylko kilka potyczek. Media nieustannie szukają następców lub potencjalnych (i jednych z ostatnich) rywali Ukraińca. Niewykluczone jednak, że w buty Usyka nie wejdą tacy giganci jak Moses Itauma, Agit Kabayel, a pięściarz o skromniejszych warunkach fizycznych. Portal "sport.ua" zwraca uwagę na potencjał oraz ambicje Jaia Opetaii, który na ten moment walczy w wadze junior ciężkiej (cruiser).

ZOBACZ TEŻ: Mike Tyson wskazał, z kim bałby się walczyć. "Nikt nie ma z nim szans"

Australijczyk mierzy 188 cm wzrostu i ma 193 cm zasięgu, ale nie brakuje mu potężnej siły ciosu. W 28 stoczonych profesjonalnych walkach zanotował 22 nokautów. Mistrzem świata został w 2022 roku, kiedy pokonał Mairisa Briedisa - na dobrą sprawę byłego rywala Usyka w wadze cruiser. Łotysz oraz Ukrainiec siedem lat temu stoczyli pasjonującą i bardzo wyrównaną walkę, choć oczywiście zakończoną zwycięstwem mistrza olimpijskiego z Londynu.

Opetaia jest ostatnio bardzo aktywny. W 2025 roku pokonał Davida Nyikę oraz Claudia Squeo, a 9 grudnia zmierzy się z Husseinem Jinkarą (bilans 23-0). Jeśli Australijczyk odniesie kolejne zwycięstwo - zapewne ruszy śladami wspomnianego ukraińskiego mistrza. "Jai potwierdzał wielokrotnie, że chciałby powtórzyć dokonania Ołeksandra Usyka i przenieść się do wagi ciężkiej, kiedy już osiągnie absolutne mistrzostwo w wadze cruiser" - czytamy na portalu "sport.ua".