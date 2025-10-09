Złoty medal dla Polski! Rośnie nam wielki talent w świecie boksu

Bokserskie mistrzostwa Europy juniorów w Ostrawie zaczęły się 28 września. Czwartek, 9 października to ostatni i zarazem jedyny dzień rywalizacji, kiedy zostaną rozdane medale. Część krążków powędrowała do zawodników z Polski.

Polak mistrzem Europy! Rywal był liczony dwa razy

Medalowa sesja popołudniowa na mistrzowskim turnieju w Czechach była bardzo udana dla polskich bokserów. Z tytułu wicemistrzyni Europy może cieszyć się Zuzanna Gołębiewska (kat. do 54 kg). Musiała uznać wyższość w finale Francuzki Maloe Teresi. Za to Fabian Urbański został złotym medalistą. Pokonał jednogłośną decyzją sędziów (5:0) Gruzina Davida Mkhestadze.

Polsko-gruziński pojedynek od pierwszych sekund był zacięty i intensywny. Obaj byli bardzo aktywni i chętni do wymiany ciosów. Ale skuteczniejszy był Urbański, któremu raz udało się powalić rywala na deski. Mkhestadze był liczony po lewym prostym Polaka.

Druga runda miała podobny przebieg, tzn. obaj nie chowali się za gardą, zaproponowali otwarty i ofensywny boks. W trzeciej Polak i Gruzin nie zwalniali tempa. Rywal był aktywny i zaangażowany, ale w jednej akcji nie zachował czujności, dał się trafić ponownie lewym prostym, po którym kolejny raz był liczony. Od tego momentu Urbański miał pełną kontrolę nad walką.

Werdykt sędziów nie mógł być inny i to Polak mógł cieszyć się ze złotego medalu. Mkhestadze się stawiał, walczył odważnie, ale to było za mało na utalentowanego Urbańskiego, który ma naprawdę mocną lewą rękę. - Urbański to jeden z najbardziej utalentowanych polskich pięściarzy w ostatnich latach. Warto zapisać nazwisko - czytamy na X.

To nie koniec bokserskich emocji na ME juniorów, bowiem w wieczornej sesji Polska będzie cieszyć się z trzeciego medalu. Pozostaje tylko kwestia, jakiego koloru. W finale w kategorii do 85 kilogramów Kajetan Bajzert będzie walczył z Grekiem Ioannisem Poumpouridisem.