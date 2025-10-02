Wskazał najlepszego pięściarza w historii. "Pokonałby Usyka i Aliego"

Ołeksandr Usyk to prawdopodobnie najlepszy pięściarz wagi ciężkiej w XXI wieku. Ukrainiec pokonał w lipcu w rewanżowym boju Daniela Duboisa i po raz drugi w karierze został niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej i jest w posiadaniu wszystkich najważniejszych pasów wagi ciężkiej (WBC, WBA, WBO, IBF). Mało tego, wcześniej dwukrotnie wygrał z Tysonem Furym. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy trzeba wytypować następnego rywala pięściarza

Złota medalista igrzysk olimpijskich wskazał najlepszego pięściarza w historii. Nie miał złudzeń

Legendarny Roy Jones twierdzi, że nikt nie jest w stanie wygrać z Usykiem. - Nie widzę obecnie nikogo, kto mógłby pokonać Usyka - wyznał dla magazynu "The Ring". Mairis Briedis uważa podobnie, że jedynym, z którym Ukrainiec może przegrać, jest czas. Wielu uważa, że jest on nawet najlepszym pięściarzem w historii.

Złoty medalistka igrzysk olimpijskich w Montrealu Sugar Ray Leonard ma inne zdanie. "Ktoś kiedyś powiedział, że można porównywać Sugar Raya Leonarda i Sugar Raya Robinsona. Uwierz mi, nie da się ich porównać. Sugar Ray Robinson był najlepszym bokserem w historii" - powiedział, cytowany przez sport.ua. Dodał, że Amerykanin pokonałby zarówno Muhammada Aliego, jak i Usyka.

Sugar Ray Robinson stoczył ponad 200 walk na zawodowym ringu, z czego wygrał 174. W pewnym momencie miał nawet serię 91 pojedynków bez porażki, co trwało ponad osiem lat. Sięgnął również po tytuły Golden Gloves w wadze piórkowej w 1939 roku i lekkiej w 1940 roku. Pięściarz zmarł w 1989 roku po wielu latach zmagania się z chorobą Alzheimera i cukrzycą.

Co będzie dalej z Usykiem? Mówiło się o kolejnym starciu z Dereckiem Chisora czy pojedynkiem z Jarrelem Millerem. Mimo to federacja WBO wyznaczyła, że kolejnym rywalem 38-latka będzie Nowozelandczyk Joseph Parker, czyli posiadacz tymczasowego pasa. Wydano już w tej sprawie oficjalne oświadczenie.

Nie ulega jednak wątpliwości, że Usyk marzy o innym starciu. Nakisa Bidarian z MVP Promotions, czyli grupy promującej Jake'a Paula sądzi, że celem jest właśnie pojedynek z niezwykle popularnym youtuberem. - Usyk i jego zespół naprawdę chcą zorganizować tę walkę. To wspaniale, teraz musimy tylko znaleźć czas i miejsce - zdradził.