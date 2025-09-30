Nie uwierzysz, gdzie pojawiła się Szeremeta. Już jest o tym głośno

Kilka walk zmieniło życie Julii Szeremety. W 2024 roku przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu młoda pięściarka nie była znana szerszej publiczności. W stolicy Francji zaprezentowała się jednak wspaniale i usłyszała o niej cała Polska. Do domu wróciła ze srebrnym medalem. Kilka miesięcy temu zdobyła złoto i srebro w turniejach rangi Pucharu Świata. Najważniejsza impreza odbyła się jednak w Liverpoolu. Mowa rzecz jasna o mistrzostwach globu.

Motor Lublin z niespodzianką dla Szeremety

Do Liverpoolu utalentowana Polka pojechała po złoto, co zresztą sama zapowiadała. Ostatecznie musiała zadowolić się srebrem, ale jednocześnie walczyła również z kontuzją.

W poniedziałek Szeremeta pojawiła się na meczu PKO Ekstraklasy pomiędzy Motorem Lublin a Radomiakiem Radom. Czekała na nią wyjątkowa niespodzianka. To koszulkę Motoru z własnym nazwiskiem na plecach i numerem 3.

Szeremeta była bardzo zadowolona z prezentu. Wyjście na mecz to dla niej odskocznia. Po powrocie z mistrzostw świata dopiero teraz ma chwilę wytchnienia, o czym opowiedziała w rozmowie z Canal+ Sport.

Szeremeta nie wychodziła z domu. "Nie opuszczałam łóżka"

- Przyznam szczerze, że dopiero trzy dni spędziłam teraz w domu odpoczywając, bo byłam bardzo zmęczona - podkreśliła.

- Przez dwa dni nie wychodziłam, odpoczywałam, nie opuszczałam mojego łóżka, ale tak to lubię pójść do kina, przejść się do miasta na jakąś kolacyjkę i spędzić czas ze znajomymi. Jeszcze muszę się wybrać do domu rodzinnego, bo przyznam, że jeszcze nie byłam po mistrzostwach świata - dodała.

Mecz Motoru z Radomiakiem miał dla Szeremety dodatkowy smaczek. Wszystko dla tego, że wychowanką sekcji bokserskiej Radomiaka jest Agata Kaczmarska, koleżanka 22-latki z kadry, mistrzyni świata w kategorii +80 kg. Ostatecznie w poniedziałkowym starciu PKO Ekstraklasy doszło do podziału punktów (wynik 2:2).