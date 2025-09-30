Wypadek na autostradzie. Dziennikarze ujawnili, kto kierował samochodem

Damir Beljo do 2019 roku mógł pochwalić się imponującym rekordem 26-0. Miał po tym trzy lata przerwy i to okazało się kluczowe. Kiedy wrócił, od razu poniósł pierwszą porażkę w karierze z Alekseiem Papinem. Po roku wygrał z Marko Petriceviciem, natomiast niedługo potem musiał uznać wyższość Juergena Uldedaja. Ostatni raz był widziany w ringu 7 czerwca, gdy pokonał Guillermo Rubena Andino. Teraz dowiedzieliśmy się o nim nowych wieści.

Koszmarne informacje. Bośniacki pięściarz wziął udział w wypadku drogowym

Portal Hercegovina.info podał, że Damir Beljo wziął udział wypadku drogowym pod Mostarem w Bośni i Hercegowinie. Dziennikarze poinformowali, że do zdarzenia doszło przed godziną 22 (dokładnie 21:50) na trasie autostrady M-6.1 między Mostarem a Sirokim Brijem, w miejscowości Polog. Było to nieopodal restauracji "Cigo".

Potwierdziło to również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (HNZ). Na miejscu bardzo szybko pojawiły się służby ratunkowe i straż pożarna. Ujawniono również, że jest trzech rannych. Beljko prowadził samochód marki Volkswagen. Biorący udział w wypadku kierowca ciężarówki MAN nie odniósł za to obrażeń.

"Ruch na tym odcinku autostrady został wstrzymany na kilka godzin z powodu prowadzonego dochodzenia i usuwania pojazdu z drogi" - przekazano. Dodano, że doszło również do wycieku dużej ilości paliwa ze zbiornika ciężarówki na autostradę.

Damir Beljo miał w 2021 roku zmierzyć się z aktualnym mistrzem Polski w wadze junior ciężkiej Mateuszem Masternakiem. Do walki jednak wówczas nie doszło.