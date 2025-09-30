Gruchnęły wieści ws. Kliczki. "Jeden warunek"

Władimir Kliczko w trakcie kariery stoczył 69 walk na zawodowych ringach, z czego 64 wygrał (53 KO). Przez wiele lat dominował w wadze ciężkiej, bezwzględnie punktując rywali. Pokonał 23 przeciwników o tytuł mistrza świata, co jest rekordem wszech czasów w królewskiej dywizji wagowej. Młodszy z braci Kliczko stracił mistrzowskie pasy 28 listopada 2015 roku, kiedy przegrał decyzją sędziów z Tysonem Furym.
Później Ukrainiec próbował odzyskać prymat w wadze ciężkiej w kwietniu 2017 roku, kiedy stoczył niesamowity bój z Anthonym Joshuą. Ostatecznie Brytyjczyk znokautował żywą legendę boksu. Kliczko po tym pojedynku już więcej w ringu się nie pojawił, choć wielokrotnie pojawiały się informacje o tym, że wróci do boksu.
Kliczko marzył, by zostać najstarszym mistrzem świata wagi ciężkiej w historii. Od dłuższego czasu w klasyfikacji wszech czasów na pierwszej pozycji w tej kategorii widnieje nazwisko George Foremana. "Big George" sięgał po mistrzostwo w wieku 45 lat.
Kliczko ma już natomiast 49 lat. Na ten moment jednak nic nie wskazuje na to, by znów miałby boksować przed szerszą publicznością. Jest ważny powód.
Na temat potencjalnego powrotu Kliczki na ring wypowiedziała się Alina Szaternikowa, wiceprezes Narodowej Ligi Boksu Zawodowego Ukrainy.
- To trudne pytanie, bo nikt dokładnie nie wie, jak długo potrwa wojna. Władimir jasno oświadczył, że dopóki trwają działania militarne, skupi się na pomocy swojemu krajowi. Nie robi tego w mediach, ale z pewnością ciężko pracuje, aby pomóc Ukrainie - podkreśliła cytowana przez sport.ua.
Nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy czempion pojawi się w ringu po zakończeniu wojny, ponieważ nikt nie wie, jak długo ona potrwa. - A co, jeśli walki będą trwały jeszcze wiele lat? Nie wróci na ring w wieku 80 lat - dodała Szaternikowa.
Niewątpliwie ewentualny powrót Kliczki wiązałby się ze sporym zainteresowaniem kibiców. Wszak mówimy o ważnej postaci dla światowego boksu.
