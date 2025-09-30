Gruchnęły wieści ws. Kliczki. "Jeden warunek"

Władimir Kliczko w trakcie kariery stoczył 69 walk na zawodowych ringach, z czego 64 wygrał (53 KO). Przez wiele lat dominował w wadze ciężkiej, bezwzględnie punktując rywali. Pokonał 23 przeciwników o tytuł mistrza świata, co jest rekordem wszech czasów w królewskiej dywizji wagowej. Młodszy z braci Kliczko stracił mistrzowskie pasy 28 listopada 2015 roku, kiedy przegrał decyzją sędziów z Tysonem Furym.

Kliczko marzy, by znów przejść do historii

Później Ukrainiec próbował odzyskać prymat w wadze ciężkiej w kwietniu 2017 roku, kiedy stoczył niesamowity bój z Anthonym Joshuą. Ostatecznie Brytyjczyk znokautował żywą legendę boksu. Kliczko po tym pojedynku już więcej w ringu się nie pojawił, choć wielokrotnie pojawiały się informacje o tym, że wróci do boksu.

Kliczko marzył, by zostać najstarszym mistrzem świata wagi ciężkiej w historii. Od dłuższego czasu w klasyfikacji wszech czasów na pierwszej pozycji w tej kategorii widnieje nazwisko George Foremana. "Big George" sięgał po mistrzostwo w wieku 45 lat.

Kliczko ma już natomiast 49 lat. Na ten moment jednak nic nie wskazuje na to, by znów miałby boksować przed szerszą publicznością. Jest ważny powód.

Co z powrotem Kliczki na ring? Ważne słowa

Na temat potencjalnego powrotu Kliczki na ring wypowiedziała się Alina Szaternikowa, wiceprezes Narodowej Ligi Boksu Zawodowego Ukrainy.

- To trudne pytanie, bo nikt dokładnie nie wie, jak długo potrwa wojna. Władimir jasno oświadczył, że dopóki trwają działania militarne, skupi się na pomocy swojemu krajowi. Nie robi tego w mediach, ale z pewnością ciężko pracuje, aby pomóc Ukrainie - podkreśliła cytowana przez sport.ua.

Nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy czempion pojawi się w ringu po zakończeniu wojny, ponieważ nikt nie wie, jak długo ona potrwa. - A co, jeśli walki będą trwały jeszcze wiele lat? Nie wróci na ring w wieku 80 lat - dodała Szaternikowa.

Niewątpliwie ewentualny powrót Kliczki wiązałby się ze sporym zainteresowaniem kibiców. Wszak mówimy o ważnej postaci dla światowego boksu.