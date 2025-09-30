Co za słowa Fury'ego o Usyku. To dlatego jest absolutnym mistrzem świata

W ostatnim czasie Ołeksandr Usyk głównie bronił pasów mistrzowskich w wadze ciężkiej. 18 maja 2024 r. Ukrainiec został niekwestionowanym mistrzem świata po tym, jak pokonał Tysona Fury'ego na gali w Arabii Saudyjskiej. Miesiąc później Usyk oddał pas IBF, który trafił do rąk Daniela Duboisa. Rok później Usyk pokonał Brytyjczyka i odzyskał pas, przez co po raz drugi został niekwestionowanym czempionem. Zdaniem wielu ekspertów Usyk jest najlepszym pięściarzem w historii.

Fury tłumaczy, co wyróżnia Usyka. "W kółko robi to samo"

Hughie Fury (30-3) wypowiedział się nt. Usyka w rozmowie z Boxing King Media. Brytyjczyk wskazał, co wyróżnia Ukraińca na tle innych pięściarzy. - Jedną z rzeczy, które Ołeksandr ma, to dyscyplina. To coś, czego brakuje wielu pięściarzom. On ma dyscyplinę, w kółko robi to samo. Dba o siebie i za każdym razem notuje postępy. Nie wychodzi na piwo po walce, wkłada w to całe serce i duszę, a to się opłaca - powiedział.

Hughie Fury jest kuzynem Tysona Fury'ego. 31-latek jest też byłym pretendentem do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej w federacji WBO. Przez kilka lat Brytyjczyk zmagał się z poważną alergią. W czerwcu br. Fury miał walczyć z Belgiem Michaelem Pirottonem (10-1), ale z pojedynku wykluczyła go kontuzja ręki.

W grudniu 2020 r. Fury walczył z Mariuszem Wachem i wygrał z nim przez jednogłośną decyzję sędziów. - Hughie ma dziwny, niewygodny styl boksowania. Ciężko jest go trafić czymś czystym, ale walczyłem i sparowałem w przeszłości z jeszcze lepszymi rywalami niż on - tak Brytyjczyka opisywał nasz pięściarz.

Usyk wkrótce zakończy karierę. "Zabiera zbyt dużo czasu i energii"

W marcu tego roku Usyk ogłosił, że przygotowuje się do dwóch walk w wadze ciężkiej, a potem może zakończyć karierę.

- Mam dwóch synów, starszy ma 12 lat, a młodszy 10. I naprawdę mnie potrzebują w tym okresie swojego życia. Swoim córkom również chcę dać tyle uwagi, ile potrzebują. Rodzina jest dla mnie najważniejsza i chcę być zawsze obecny w życiu swoich dzieci, a nie tylko okazjonalnie. Kariera bokserska zabiera zbyt dużo czasu i energii, a ja nie chcę spędzić całego życia na szukaniu balansu pomiędzy sportem i rodziną - mówił Usyk w jednym z wywiadów.

Na razie nie wiadomo, kto będzie kolejnym rywalem Usyka. Federacja WBO wyznaczyła termin na podjęcie negocjacji z Nowozelandczykiem Josephem Parkerem, natomiast zostały one wstrzymane przez kontuzję Ukraińca.