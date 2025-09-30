Trener Adamka nie wytrzymał. "Jesteś nikim, jesteś zerem"

Amerykanin od lat współpracuje z "Góralem", którego przygotowywał także do ostatnich walk. W tym do występu z Roberto Soldiciem, przegranego przez Adamka przez nokaut w drugiej rundzie. Po nim pojawiło się wiele głosów krytykujących to, że 48-letni zawodnik wciąż wychodzi do ringu. Jednym z nich był Andrzej Wasilewski, który w wywiadzie dla Ring Polska nie patyczkował się z pięściarzem. Wyraził przy tym bardzo niepochlebną opinię wobec samego Currena, którego polski promotor nie uważa nawet za trenera boksu.
- Powiedzmy sobie szczerze, przecież ten jego trener, który niby go przygotowywał, w Stanach Zjednoczonych nie jest żadnym trenerem. To facet, który prowadzi zajęcia dla ludzi z problemami neurologicznymi i oldboyów. Nawet jak zrobił z Tomkiem parę tarcz, to niczego nie zmienia - nie gryzł się w język szef grupy Knockout Promotions.
27 września Curren był obecny podczas organizowanej przez Mateusza Borka (który jest też promotorem Adamka) gali MB Boxing Night w Ziębicach. Tam, zapytany przez Karola Garncarza o słowa Andrzeja Wasilewskiego, postanowił się do nich odnieść.
- Wasilewski - nikt nie zna cię w USA. Ci niepełnosprawni ludzie spraliby cię na kwaśne jabłko. Jesteś nikim, zerem. Dlaczego zawodnicy z twojej grupy chcą ze mną trenować, Wasilewski? Jesteś nikim - powiedział Amerykanin, wprawiając w osłupienie dziennikarza.
Widząc reakcję na tak ostre słowa, Carren dodał:- Taka jest prawda. Wasilewski, nikt w USA cię nie zna, ale za to wszyscy w Polsce znają cię jako wielkiego oszusta. Nie jesteś żadnym twardzielem.
Andrzej Wasilewski w polskim boksie działa od kilkudziesięciu lat, a grupę promotorską Knockout założył w 1999 roku. Przez lata odpowiadał za kariery czołowych polskich pięściarzy, takich jak m.in. Artur Szpilka, Krzysztof Włodarczyk czy Mateusz Masternak. Wielu jego podopiecznych dochodziło do walk o tytuły mistrza świata czy nawet je wygrywało. 54-latek jest zarazem postacią mocno polaryzującą środowisko. Świadczą o tym nie tylko słowa Carrena, ale chociażby jego głośny konflikt z Mateuszem Borkiem, który ciągnie się już długie lata.
