Nie żyje trzykrotna mistrzyni świata, była absolutną legendą

Sinetskaja była w Rosji traktowana jak pionierka kobiecego boksu. Dorastała w Stawropolu, gdzie została członkinią organizacji sportowej "Sun". Brała udział w pierwszym Pucharze Europy Kobiet w 1999 roku, który odbył się w Koping w Szwecji. Utalentowana zawodniczka zwyciężyła w wadze średniej.

Irina Sinetskaja miała wielkie sukcesy

Po raz pierwszy mistrzostwa świata w boksie kobiet rozegrano w 2001 roku. W zawodach udział wzięło 125 pięściarek z 30 państw świata. Wśród tych najbardziej się wyróżniających była właśnie Sinetskaja. Wywalczyła złoty medal w kategorii do 67 kg, pokonując w finale reprezentantkę Jamajki Natalie Brown. Ogółem wówczas Rosjanki zdobyły aż cztery złote krążki, a Sinetskaja w kolejnych latach dołożyła na swoje konto jeszcze mnóstwo sukcesów.

Dwukrotnie bowiem została mistrzynią świata w tym raz po zmianie kategorii wagowej. Mowa o sezonie 2006 i triumfie w kat. 80 kg. W światowym czempionacie wywalczyła również jedno srebro. Do tego dołożyła cztery złote krążki mistrzostw Europy i jeden srebrny medal.

Irina Sinetskaja. Rosjanie opłakują jej śmierć

Sinetskaja odeszła nagle w wieku 46 lat. Informację tę podała na swojej stronie internetowej Rosyjska Federacja Boksu.

"Śmierć Iriny to wielka strata dla całej rodziny bokserskiej. Z trudem i goryczą uświadamiamy sobie, że nie ma jej już z nami" - przekazano w komunikacie, składając kondolencje rodzinie.

Sinetskaja była najbardziej utytułowaną Rosjanką w amatorskim boksie. Nigdy nie zdecydowała się występować na zawodowych ringach.