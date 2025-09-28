Usyk stracił dla niej głowę. Nie powstrzymasz miłości

Przyszłość Ołeksandra Usyka stanęła obecnie pod dużym znakiem zapytania. Przy czym w tym wypadku w pozytywnym dla niego sensie. Ukrainiec znokautował 19 lipca w Londynie Daniela Dubois (22-3) i ponownie jest niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej (czyli posiada jednocześnie pasy WBA, WBC, WBO i IBF). Sam stworzył już dość spory kłopot dla matchmakerów. Dwukrotnie pokonywał już Dubois, Anthony'ego Joshuę (28-4), Tysona Fury'ego (34-2-1). Innymi słowy, wyczyścił na ten moment dywizję ciężką.

Usyk odpoczywa od boksu. Wystawna rocznica ślubu z żoną

Najprawdopodobniej jego następnym rywalem będzie Joseph Parker (36-3). Nowozelandczyk to obowiązkowy pretendent do pasa WBO. Jeśli Usyk odmówi, straci ten tytuł. Federacja dała im trzy miesiące na dogadanie się ws. walki, liczone od 9 sierpnia. Zazwyczaj jest mniej, ale Ukrainiec jest obecnie kontuzjowany. Ma więc jeszcze sporo czasu do następnego pojedynku. Razem ze swoją żoną Jekateriną wykorzystali to, by mieć chwilę dla siebie. W Kijowie świętowali 16. rocznicę ślubu, czym małżonka mistrza nie omieszkała się pochwalić w mediach społecznościowych.

Urządzili sobie wystawną kolację z muzyką na żywo. Jak widać na wrzuconych przez żonę pięściarza zdjęciach, wystrój sali był tak biały, że mógłby kto pomyśleć, iż ponownie biorą ślub. Usyk zresztą ubiorem nawet pasował, bo bynajmniej nie miał na sobie rękawic bokserskich i spodenek, a elegancki czarny garnitur. Jego żona zaś czarną suknię i wysokie czarne szpilki.

Usykowie jednym głosem za Ukrainą. Boks poniekąd ich połączył

Jekaterina Usyk jest z pochodzenia Rosjanką, ale oczywiście Ołeksandra poznała na długo przed wojną. Zresztą po jej wybuchu jasno opowiedziała się po stronie Ukrainy. Chodzili razem już do liceum w Symferopolu, czyli mieście położonym na Krymie (miasto rodzinne Usyka). Jak się okazuje, boks pomógł Usykowi zdobyć jej serce. - Widziałam w nim co najwyżej kolegę. Kiedyś zapytał, czy jeśli wygra walkę, wyjdę z nim gdzieś wieczorem. Odpowiedziałam, że jeśli wygra, zobaczymy. No i wygrał - powiedziała kiedyś Jekaterina Usyk w rozmowie z portalem ua.tribuna.com. Małżeństwem są od 2009 roku i mają czwórkę dzieci.