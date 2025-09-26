Powrót na stronę główną
Usyk już tego nie ukrywa. Ogłosił wprost ws. zakończenia kariery
Ołeksandr Usyk już kilkakrotnie wypowiadał się na temat sportowej emerytury. Ukraiński pięściarz kilka miesięcy temu zapowiadał, że czekają go jeszcze dwie walki w ringu. Dlaczego Usyk chce kończyć karierę, choć znajduje się na sportowym szczycie? Ukrainiec przyznał, że chodzi przede wszystkim o rodzinę. "Kariera bokserska zabiera zbyt dużo czasu i energii" - zdradził w przypływie szczerości.
Fot. REUTERS/Pedro Nunes

- Czuję się dobrze, ale przygotowuję się do dwóch walk. Obie będą w wadze ciężkiej, pracowałem sześć lat nad zbudowaniem mojej wagi. Praca, praca, jedzenie, jedzenie i teraz nie mógłbym zejść do niższej wagi - mówił Usyk w marcu. To oznaczałoby, że ukraiński pięściarz zakończyłby karierę w wieku 40 lat.

Usyk znów mówi o emeryturze. Zdradził powód

Dlaczego bokser chce przejść na emeryturę tak szybko? Przyznaje, że chodzi przede wszystkim o rodzinę. - Mam dwóch synów, starszy ma 12 lat, a młodszy 10. I naprawdę mnie potrzebują w tym okresie swojego życia. Swoim córkom również chcę dać tyle uwagi, ile potrzebują. Rodzina jest dla mnie najważniejsza i chcę być zawsze obecny w życiu swoich dzieci, a nie tylko okazjonalnie - cytuje wypowiedź Usyka portal sport.ua.

- Teraz to wygląda tak: pół roku spędzam na treningu i przygotowaniach do walki, a drugie pół w domu. Choć szczerze mówiąc, to nawet nie pełne pół roku, może 4,5 miesiąca. A to za mało dla mojej rodziny. Nie chcę tylko wracać do domu po wyczerpującym okresie przygotowawczym. Chcę żyć z rodziną - zobaczyć jak dorastają moje dzieci, być z nimi podczas ważnych chwil, codziennie wspierać moją żonę. Kariera bokserska zabiera zbyt dużo czasu i energii, a ja nie chcę spędzić całego życia na szukaniu balansu pomiędzy sportem i rodziną - dodał.

Ołeksandr Usyk w lipcu ponownie zmierzył się z Danielem Duboisem - i znów wygrał. To była pierwsza z dwóch walk, które zapowiadał jeszcze w marcu. To oznacza, już kolejna potyczka ukraińskiego pięściarza powinna być ostatnią w jego karierze - no chyba, że zdecyduje się zmienić zdanie. 

