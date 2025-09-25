Gruchnęły wieści o Andrzeju Gołocie. Trafił do szpitala

"Niepokonany w 28 walkach, a pokonany w trzech jedynie walkach" - tak w 1999 roku śpiewał Kazik Staszewski, a niemal cała Polska z zapartym tchem oglądała kolejne pojedynki Andrzeja Gołoty. Jeden z najwybitniejszych polskich pięściarzy lat 90. w styczniu skończył 57 lat. Ostatnio przyjechał do Polski, by wziąć udział w Forum Boksu i Międzynarodowych Targów Branży Bokserskiej w Kielcach. Prosto z tego wydarzenia został przetransportowany do Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach. RMF FM podaje szczegóły zdarzenia.

Podali wieści o Andrzeju Gołocie. Przeszedł zabieg kardiologiczny

"Andrzej Gołota opuścił szpital w środę. Trafił do lecznicy w czasie weekendu. Został przewieziony z Forum Boksu i Międzynarodowych Targów Branży Bokserskiej w Kielcach. Lekarze podkreślają, że pięściarz - poza zabiegiem - przeszedł serię badań" - czytamy na stronie internetowej rozgłośni.

Gołota, choć mieszka na co dzień w Stanach Zjednoczonych, to w ostatnim czasie przebywał w Polsce. W czerwcu pojawił się chociażby na wyborach na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Andrzej Gołota stoczył w zawodowym boksie 52 walki. Aż 41 z nich wygrał - z czego aż 33 zakończył przed czasem. Jednym z jego największych sukcesów jest brąz igrzysk olimpijskich w 1988 roku. Impreza odbyła się w Seulu. Rok później Gołota ponownie wywalczył brązowy medal - tym razem na mistrzostwach Europy w Atenach.

Pięściarz aż czterokrotnie stawał do walki o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej. Niestety - za każdym razem te walki przegrywał.