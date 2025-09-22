Powrót na stronę główną
Imane Khelif "zbanowana" przed MŚ. Niewiarygodne, gdzie się pojawiła
Imane Khelif nie pojawiła się na bokserskich mistrzostwach świata, które we wrześniu odbyły się w Liverpoolu. Algierka, która w zeszłym roku zdobyła złoty medal na igrzyskach olimpijskich nie chciała poddać się testom płci. Co teraz robi Khelif? Spotkaniem z nią pochwaliła się ambasadorka Kanady. "Inspirująca sportsmenka, symbol wytrwałości, determinacji i siły" - pisze kanadyjska ambasada o Khelif.
BOXING-CAS/KHELIF
Fot. REUTERS/Sarah Meyssonnier

- Wprowadziliśmy obowiązkowe testy, aby zapewnić bezpieczną, konkurencyjną i uczciwą rywalizację - mówił szef organizacji World Boxing Boris Van der Vorst. - Ogłosiliśmy to w maju. Dla nas wszyscy są równi. Każda kobieta musi przedstawić kilka dokumentów, w tym test płci - dodawał. Nowe zasady sprawiły, że Imane Khelif nie wzięła udziału w mistrzostwach świata.

Kanadyjska ambasada chwali się spotkaniem z Imane Khelif. "Inspirująca sportsmenka"

Algierka próbowała jeszcze unieważnić decyzję dotyczącą testów płci przed Sportowym Sądem Arbitrażowym - bez powodzenia. Na mistrzostwach świata Khelif się nie pojawiła, ale bokserka nie mogła narzekać na brak aktywności. Spotkała się z... ambasadorką Kanady w Algierii, Robin Wttlaufer.

"Ambasadorka Kanady, Robin Wttlaufer, miała zaszczyt poznać złotą medalistkę igrzysk olimpijskich Imane Khelif - Inspirującą sportsmenkę, symbol wytrwałości, determinacji i siły" - poinformowała kanadyjska ambasada we wpisie na Twitterze.

"Jesteśmy wdzięczni Słowenii za zorganizowanie warsztatów z samoobrony dla dyplomatek" - dodała placówka.

Imane Khelif to złota medalistka igrzysk olimpijskich w Paryżu. Lekkoatletka nie poddając się obowiązkowym badaniom płci ryzykuje przedwczesne zakończenie kariery - chyba, że ostatecznie wygra przed sportowymi sądami. Federacja World Boxing to obecnie najważniejsza organizacja uznawana przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski - dzięki temu nie zabraknie boksu na najbliższych igrzyskach w Los Angeles, które odbędą się w 2028 roku.

