38-letni Ukrainiec Ołeksandr Usyk (24 zwycięstwa i bez porażki, 15 KO) w lipcu tego roku na stadionie Wembley odniósł efektowne zwycięstwo nad dziesięć lat od siebie młodszym Brytyjczykiem Danielem Duboisem (22-3, 21 KO). Kolejnym rywalem Usyka ma być posiadacz pasa tymczasowego organizacji WBO - Nowozelandczyk Joseph Parker.

Ołeksandr Usyk krytykowany przez internautów

Usyk w poniedziałek wieczorem zagrał w charytatywnym meczu piłkarskich legend Portugalii i świata, który odbył się w Lizbonie. Ukrainiec został oficjalnie przedstawiony przed spotkaniem i podzielił się swoimi wrażeniami z kibicami. Potem pojawił się na boisku w 22. minucie i grał przez siedemnaście minut. W drugiej połowie wystąpił tylko przez sześć minut. O sprawie pisze portal sport.ua.

Usyk był krytykowany przez internautów za to, że pojawił się na boisku. Kilka dni wcześniej Ukrainiec z powodu kontuzji pleców dostał od władz WBO dodatkowe 90 dni na podjęcie decyzji ws. kolejnej walki.

"A gdzie jego kontuzja?", "Powinien oddać za karę wszystkie pasy", "To dziwne, że grał, skoro jest tak kontuzjowany", "Nagle plecy ma zdrowe i może sobie kopać piłkę?" "Usyk chyba coś kręci"- to tylko niektóre z komentarzy.

Usyk podczas pojedynku promował też własną fundację, która pomaga społeczności w Ukrainie oraz tamtejszej armii. Część dochodu ze spotkania zostanie też przeznaczona właśnie na jego fundację.

Mecz wygrały legendy reprezentacji Portugalii 4:1. Bramki zdobyli Pauleta, Helder Postiga, Luis Figo oraz Pepe. Dla światowych gwiazd trafił Anglik Michael Owen.

Obok nich grali też m.in.: Brazylijczycy Kaka i Cafu, Włoch Alessandro Del Piero, Bułgar Christo Stoiczkow, Anglik John Terry czy Hiszpan Carles Puyol.