Sensacyjny powrót do ringu?! Były mistrz świata przemówił ws. rywala

Giennadij Gołowkin to srebrny medalista olimpijski z Aten z 2004 r. w wadze średniej. Na koncie ma także tytuł mistrza świata z 2003 r. w tej samej kategorii. Jako zawodowiec miał pasy mistrzowskie federacji IBF, WBA, IBO i WBC oraz magazynu "The Ring".

Legenda szykuje się do powrotu

Gołowkin stoczył ostatnią walkę dokładnie trzy lata temu. 17 września 2022 r. przegrał pojedynek z Canelo Alvarezem po jednogłośnej decyzji sędziów. To była jego druga porażka w zawodowej karierze, stracił wtedy wszystkie tytuły mistrza.

Dzisiaj legendarny Kazach jest prezesem Narodowego Komitetu Olimpijskiego Kazachstanu. Ale praca działacza sportowego nie przeszkadza mu w myśleniu czy planowaniu powrotu na ring. Gołowkin wyraził chęć stoczenia kolejnej walki w swojej bogatej karierze.

- Powrót na ring? Czemu nie. Ale kiedy i z kim to może nastąpić? To mój sekret - powiedział bokser, cytowany przez "Boxing Scene" i sport.ru.

Gołowkin pojawił się w Liverpoolu na bokserskich mistrzostwach świata, na których Kazachstan zdobył aż dziesięć medali, w tym siedem złotych. Kazachowie wygrali klasyfikację medalową.

- Każda walka była tu bardzo zacięta i ekscytująca. Czuję, że odżyły u mnie dawne emocje - skomentował. Patrząc na wyniki jego rodaków w ringu na MŚ, miał co świętować.

Giennadij Gołowkin stoczył 45 walk w zawodowej karierze. Wygrał 42 z nich, z czego 37 przez nokaut. Przegrał dwie - obie z Canelo Alvarezem po jednogłośnych decyzjach sędziów, a jedną zremisował (także z Alvarezem). W kwietniu skończył 43 lata.