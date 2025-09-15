Niesamowite, kto jeszcze pojawił się na walce Szeremety. Spotkał się z Usykiem

W dniach 4-14 września odbywały się mistrzostwa świata w boksie w Liverpoolu. Reprezentacja Polski wróciła do kraju z trzema medalami. Julia Szeremeta (57 kg) i Aneta Rygielska (60 kg) zdobyły srebrne medale w swoich kategoriach wagowych, a Agata Kaczmarska (+80 kg) została mistrzynią świata. W przypadku Szeremety warto wspomnieć, że od ćwierćfinału walczyła z kontuzją ręki. Po walce Szeremeta stawała do zdjęć z fanami i pewnym momencie cieszyła się większym zainteresowaniem, niż Ołeksandr Usyk, który pojawił się w hali.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak je przywitali

Usyk spotkał się z legendą boksu. Gołowkin potępił wojnę w Ukrainie

W sobotę Usyk pojawił się na hali w Liverpoolu przy okazji finałowych pojedynków. Profil "Source of Boxing" na portalu X opublikował zdjęcie, na którym Ukrainiec pozował z Giennadijem Gołowkinem (42-2-1, 37 KO), byłym pięściarzem i mistrzem świata federacji IBF, WBA i IBO w kategorii średniej, czyli absolutną legendą tej dyscypliny. Jego ostatnia walka miała miejsce 17 września 2022 r., kiedy to przegrał przez jednogłośną decyzję sędziów z Canelo Alvarezem.

Ukraińskie media podchwyciły spotkanie Usyka z Gołownikiem głównie ze względu na wypowiedzi byłego kazachskiego pięściarza, który w 2022 r. potępił wojnę w Ukrainie. - To zdecydowanie tragedia w skali całego świata. Patrzę na to z nieco innej perspektywy i ona nie zmienia mojego zdania. Gdyby ktoś był winny, to z pewnością zostałby pociągnięty do odpowiedzialności. Nie mnie o tym myśleć. Nie jestem politologiem, by odpowiadać na takie pytanie. Ale to na pewno nie jest wina jednej osoby - opowiadał Gołowkin.

W lutym 2024 r. Gołowkin został prezesem Kazachskiego Komitetu Olimpijskiego, a siedem miesięcy później objął funkcję przewodniczącego organizacji World Boxing. Jednym z jego zadań, które udało się zrealizować, było namówienie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego na uwzględnienie boksu w programie Igrzysk Olimpijskich w 2028 r. w Los Angeles.

Poza tytułami federacji Gołowkin zdobył srebrny medal igrzysk olimpijskich z Aten 2004 r. czy złoty medal mistrzostw świata z Bangkoku 2003 r.

Zobacz też: Pokonała Szeremetę w finale mistrzostw świata. Tak nazwała Polkę

To będzie kolejny rywal Usyka. Musi bronić pasa federacji WBO

Po raz ostatni Ołeksandr Usyk pojawił się w ringu 19 lipca br. podczas gali na Wembley, gdzie pokonał Daniela Duboisa w piątej rundzie. Dzięki temu Usyk obronił pasy WBO, WBA, WBC, IBO, a także zdobył pas IBF w wadze ciężkiej.

Kto będzie następnym rywalem Usyka? Federacja WBO odgórnie wskazała Nowozelandczyka Josepha Parkera, który ma tymczasowy pas tej organizacji. Przed nim jednak pojedynek z Brytyjczykiem Fabio Wardleyem, do którego dojdzie 25 października.