Pokonała Szeremetę w finale mistrzostw świata. Tak nazwała Polkę

- Trudno mi teraz cokolwiek powiedzieć. Niestety walka przegrana. Była bardzo równa, myślałam, że to ja zwyciężę. Niestety - mówiła dość mocno rozżalona Julia Szeremeta przed kamerami Polsatu Sport. Nie udało jej się zdobyć mistrzostwa świata w boksie (kat. 57 kg). W finale na punkty uległa Jaismine Lamborii. Polka wygrała tylko pierwszą rundę, choć zdaniem wielu powinna wygrać także drugą. W niej jednak sędziowie jednomyślnie punktowali na korzyść Hinduski. - Nie wiem. Na razie nie chcę rozmawiać - ucinała krótko nasza rodaczka, pytana o kontrowersyjną drugą odsłonę walki.

REKLAMA

Zobacz wideo Artur Szpilka miał wypadek samochodowy. "Zasnąłem za kierownicą"

Mistrzyni świata mówi o Szeremecie. Tak ją nazwała

A co do powiedzenia po pojedynku miała złota medalistka? Okazuje się, że wspomniała o Szeremecie. Wprost stwierdziła, że Polka była dla niej najtrudniejszą przeciwniczką na imprezie w Liverpoolu. - Najtrudniejszym wyzwaniem był oczywiście finał z Szeremetą. Ona jest typem bokserki, która opiera się głównie na sile. Z kolei ja musiałam zaufać mojemu boksowi z dystansu - podkreślała indyjska pięściarka, cytowana przez indianexpress.com. Była zadowolona, że udało jej się zmazać plamę z igrzysk olimpijskich w Paryżu, kiedy to odpadła już w pierwszej rundzie.

Jaismine Lamboria wysyła sygnał Szeremecie. Tak łatwo nie odpuści

A jaki jest kolejny cel Lamborii? Ujawniła kilka z nich, ale mówiąc o tym najważniejszym, wysłała spore ostrzeżenie do Szeremety. - Igrzyska Azjatyckie, a także Igrzyska Wspólnoty Narodów zaplanowano na 2026 rok i celem jest zgarnięcie krążka na tych imprezach. Jednak zdobycie złota na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles jest zdecydowanie największym celem - zapowiadała Lamboria. A jak wiemy, to również główny cel Szeremety, która na poprzedniej imprezie olimpijskiej wywalczyła srebro.

Zobacz też: Szeremeta walczyła o złoto MŚ. Ogromne gwizdy po werdykcie sędziów.

Podczas finału, a także w trakcie najważniejszych etapów imprezy w Liverpoolu, Polka walczyła nie tylko z rywalkami, ale i z kontuzją prawej ręki. Niewiele brakowało, a wycofałaby się z mistrzostw. Lekarz odradził jej wejścia do ringu, ale Szeremeta zacisnęła zęby i wywalczyła srebro. - Nie wyobrażałam sobie, żeby się wycofać. Przyjechałam tu po złoto, nie po brąz. Jak usłyszałam, że zabrania mi walczyć, to łzy mi poleciały. Ale walczyłam dalej - podkreślała wicemistrzyni świata w rozmowie z TVP Sport.