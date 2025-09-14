Oto co komentator powiedział o rodzicach Szeremety. "Totalne dno"

Ogromnymi kontrowersjami zakończył się udział Julii Szeremety w mistrzostwach świata w Liverpoolu. O złoty medal walczyła z Jaismine Lamborią. Mimo różnicy zasięgu Polka wyglądała bardzo dobrze - świetnie pracując na nogach i walcząc z zachowaniem dystansu. Ostatecznie Polka niejednogłośnie tę walkę przegrała, co spotkało się ze sporym oburzeniem zebranej publiczności i natychmiastowymi gwizdami.

Ogromna wpadka tuż przed startem walki Szeremety

Po drodze do finału Polka pokonała Yan Cai z Chin, Karinę Ibragimową w ćwierćfinale, a w półfinale rozprawiła się z Arboledą Mendozą. Po zakończeniu rywalizacji na światło dzienne wyszły informacje, że Julia Szeremeta od ćwierćfinału walczyła z kontuzją.

Ostatecznie niejednogłośną decyzją sędziów (29:28 x3, 28:29 x2) udało jej się pokonać Karinę Ibragimovą. Podczas tego pojedynku, który był transmitowany na sportowych kanałach Polsatu, doszło do ogromnej wpadki jednego z komentatorów. Tuż przed pierwszym gongiem padły takie słowa nawiązując do Szeremety:

"Rodzice Wiesław i Andrzej prowadzą gospodarstwo rolne i stadninę koni. Mama pracuje i prowadzi sklep. Dwa, czy trzy miesiące temu odwiedziłem jej rodziców, bo piszę biografię Szeremety. Porozmawiałem i z nią, z rodzicami i dwa lata młodszym bratem" - zapowiedział komentator i ekspert Polsatu Sport Andrzej Kostyra.

Ostra reakcja fanów

Wierni fani Szeremety wiedzą, że jej rodzice to Andrzej i Wiesława. Ich komentarze ws. pomyłki komentatora były jednoznaczne. "Totalne dno", "Co pan wygaduje?", "Nie da się słuchać tego, już chyba lepiej bez dźwięku oglądać", "Komentatorzy topka. Zniechęcają do oglądania", "Tylko przeszkadzają w oglądaniu", "Wiesiek i Andrzej - no to nieźle" - to tylko część wpisów pod nagraniem z walki, które zostało zamieszczone na kanale YouTube Polsatu Sport.

Po przegranym finale mistrzostw świata Julia Szeremeta udzieliła krótkiego wywiadu Polsatowi Sport: - Trudno mi teraz cokolwiek powiedzieć. Niestety walka przegrana. Była bardzo równa, myślałam, że to ja zwyciężę. Niestety - powiedziała. - Co mogli zobaczyć w Hindusce, czego nie zobaczyli w tobie? - Nie wiem. Na razie nie chcę rozmawiać - zakończyła.