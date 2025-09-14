Pokonała Szeremetę, a w kraju szaleństwo. Oto co piszą w Indiach

Julia Szeremeta przystępowała do mistrzostw świata jako zawodniczka rozstawiona z numerem jeden. Dlatego też miała wolny los w inauguracyjnej rundzie turnieju. Później ze spokojem przechodziła kolejne rundy, choć nie brakowało emocjonujących momentów. Na przykład w ćwierćfinale twarde warunki postawiła jej Kazaszka Karina Ibragimova. Triumfalny marsz Szeremety zakończył się w finale, gdzie przegrała 1:4 z Jaismine Lamborią.

W Indiach szał radości. "Polka cieszyła się wsparciem"

Werdykt arbitrów był kontrowersyjny, ponieważ w drugiej rundzie Szeremeta przeważała nad Hinduską, ale to właśnie na korzyść Lamborii punktowali wszyscy sędziowie.

Po zwycięstwie Lamborii jej sukces odnotowały indyjskie media. Co ciekawe, tamtejsi dziennikarze podkreślają, że ich pięściarka zaczęła mieć przewagę nad Polką... właśnie od drugiej rundy.

"Walka 24-letniej Jasmine była początkowo stresująca, ponieważ polska pięściarka cieszyła się ogromnym wsparciem lokalnych kibiców. Jednak od drugiej rundy Indyjka popisała się świetnym powrotem i przejęła kontrolę nad walką dzięki dużemu zasięgowi ramion i szybkim kontrom. Po tym nie straciła prowadzenia i zapewniła Indiom pierwsze złoto w tym turnieju" - czytamy w serwisie jagran.com.

Co za słowa po wygranej z Szeremetą. "Zdziałała cuda"

Portal ndtv.in pisze, że Lamboria "zdziałała cuda", pokonując Szeremetę. Dziennikarze zwrócili uwagę na to, że reprezentantka Indii walczyła z klasową rywalką.

"Jaismine wywołała uśmiech na twarzach rodaków i wszyscy ją chwalą. Pokonała Szeremetę niejednogłośną decyzją sędziów. Zwycięstwo Jaismine jest również bardzo ważne, ponieważ jest to pierwszy złoty medal Indii na tych mistrzostwach. Julia niedawno zdobyła srebrny medal, spisując się znakomicie na igrzyskach olimpijskich w Paryżu" - czytamy.

"Liverpool był w sobotni wieczór świadkiem przełomowego momentu dla indyjskiego boksu (...) Jaismine Lamboria zdobyła złoty medal mistrzostw świata, pokonując srebrną medalistkę olimpijską z Polski Julię Szeremetę" - to z kolei słowa z portalu timesofindia.indiatimes.com.

Dziennikarze dodali również, że w drugim starciu polsko-indyjskim Agata Kaczmarska pokonała 3:2 Nupur Nupur (kat. +80 kg).