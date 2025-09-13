Szeremeta naprawdę powiedziała to o swojej rywalce przed finałem MŚ

Julia Szeremeta awansowała do finału pięściarskich mistrzostw świata w Liverpoolu. Polka pokonała 3:2 Kolumbijkę Valerię Arboledę Mendozę po niejednogłośnej decyzji sędziów. - Julka zawalczyła bardzo dojrzale. Pierwszą rundę może i szczęśliwie, ale wygrała. W drugiej rundzie absolutnie była lepszą zawodniczką. Narożnik znał ten wynik i zagrał w sposób koncertowy. Julka w tym półfinale, zawalczyła najbardziej dojrzale w całym turnieju - mówił Robert Małolepszy, komentator boksu w Polsacie Sport w rozmowie z Kacprem Sosnowskim ze Sport.pl.

Tak Szeremeta widzi pojedynek o złoto MŚ. "Trener da mi wskazówki"

Szeremeta będzie walczyć w sobotni wieczór o złoty medal MŚ z Jaismine Lamborią, pochodzącą z Indii. Co Szeremeta mówiła na kilka godzin przed walką? - Już spacerek, wagi nie muszę trzymać, bo ona była rano. Mogę się ładować i tylko odpoczywać do walki, staram się nie myśleć o walce. Dlatego spacerek, jakieś zakupy, to lubię. Potem jakieś spanko przed walką i będzie wszystko perfekcyjnie - powiedziała Szeremeta w krótkiej rozmowie z Polsatem Sport.

Jaki jest plan Szeremety na tę walkę? Polka przyznaje, że na razie wie tylko o tym, że Lamboria jest od niej wyższa.

- Odpowiedź jest jedna: nie wiem. Nie oglądam swojej rywalki, wczorajszej walki też nie widziałam. Dowiem się później od trenera, jak będziemy szli na walkę, to da mi wskazówki. Zobaczymy, jaki będzie plan taktyczny na pojedynek. Od tego też będzie zależało, czy będę boksować w swoim stylu, czy będę bardziej szła na przełamania albo, czy będę akcentować więcej ciosów i będę musiała bić w tych klinczach w serii - dodała srebrna medalistka olimpijska z Paryża.

Finałowa walka Szeremety na mistrzostwach świata w kategorii do 57 kg odbędzie się w sobotę o godz. 21:30, a transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna do obejrzenia w Polsat Sport Fight i w platformie Polsat Box Go. Przebieg i szczegóły walki będą dostępne również na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.