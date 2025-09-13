Trzy Polki w finale, a ciągle głośno o kontrowersyjnej rywalce Szeremety. "To podejrzane"

Julia Szeremeta i Agata Kaczmarska w sobotę, a Aneta Rygielska w niedzielę. Znamy już grafik walk Polek o złote medale mistrzostw świata w boksie. W Liverpoolu zawodniczki naszej kadry robią furorę!
Piątek był kapitalnym dniem dla reprezentacji Polski na MŚ w boksie. Mieliśmy w półfinałach trzy Polki i obejrzeliśmy trzy zwycięstwa! Teraz mamy aż trzy szanse na pierwszy od 17 lat złoty medal.
Tak wygląda plan finałowych walk MŚ z udziałem Polek:
O sukcesach naszych pięściarek rozmawiamy z Karoliną Koszewską, która przed laty była zawodniczką ze światowej czołówki, a dziś działa w zarządzie Polskiego Związku Bokserskiego.
Karolina Koszewska: To są naprawdę wspaniałe wiadomości. Wiedziałam, że nie będzie łatwo, ale też wiedziałam, że dziewczyny jak najbardziej mogą to powygrywać.
- Zdecydowanie. I duża w tym zasługa trenera Tomka Dylaka. On pracuje z kadrą już od jakiegoś czasu – przejął reprezentację w 2022 roku, czyli zaraz po tym, jak skończyłam karierę. Walczyłam do 2021 roku, do igrzysk w Tokio. Rok temu doprowadził Julkę Szeremetę do olimpijskiego srebra w Paryżu, pierwszego dla polskiego boksu medalu na igrzyskach od 1992 roku. A teraz kadra Dylaka zdobywa pierwsze medale MŚ też od wielu lat, od czasów Karoliny Michalczuk.
- Karolina zdobyła kilka medali MŚ. Miała też złoty.
- To nasza jedyna mistrzyni świata w boksie kobiet w historii. A teraz mamy aż trzy finały. Kurczę, jak tak świetnie idzie, to wszystko na to wskazuje, że na tych mistrzostwach zagrają nam "Mazurka Dąbrowskiego"!
- Tak, ale z tego co wiem, to Agatka Kaczmarska ma chęć wrócić do rywalizacji w kategorii 75 kg, czyli najcięższej z olimpijskich. Ma czas, żeby to zrobić, do Los Angeles jeszcze trzy lata.
Rok temu mieliśmy na podium Julkę, teraz mamy trzy Polki, bo dziewczyny są w formie, bo cały czas zasuwają i mają coraz fajniejszą wewnętrzną, krajową rywalizację. W niektórych wagach jest naprawdę coraz większa konkurencja. A nawet taka Aneta Rygielska i Julka Szeremeta mogą na co dzień na kadrze razem sparować, bo to przecież tylko trzy kilogramy różnicy. Tak samo Kinga Krówka może trenować z Anetą, tu jest pięć kilo różnicy. A z kolei Wiktoria Rogalińska z kategorii 54 kg może sparować z Julką. Jest tych opcji sporo, naprawdę super mieć czołowe pięściarki świata w różnych kategoriach. Mamy fajną, mocną całą kadrę. A wtedy trzeba już tylko troszeczkę szczęścia i zawsze ktoś świetny wynik zrobi.
- Jasne, kawał kariery jeszcze przed dziewczynami.
- Zacznę od tego, że Lin Yu-ting nie znam, natomiast Imane Khelif, czyli drugą mistrzynię olimpijską z Paryża podejrzewaną o to, że nie jest kobietą, pamiętam jeszcze z czasów swojej kariery. Ona w Paryżu wygrała kategorię 65 kg, a kiedyś startowała jako 19- czy 20-latka w wadze lekkiej. Wtedy nie było wokół niej kontrowersji, natomiast teraz oczywiście są coraz większe i wokół niej, i wokół Lin Yu-ting. To wszystko jest dziwne. Z jednej strony myślę sobie, że gdyby rzeczywiście były mężczyznami, to miałyby za dużo testosteronu i to by wykazały testy antydopingowe. Z drugiej strony chyba one nie chcą wykonać testów płci. Tak to wygląda.
- Nie wiem, czy one nie chcą wykonać tych testów, bo nie, czy nie chcą zrobić testów, bo nie są kobietami. Jest to podejrzane. Ja nie mam stuprocentowej pewności, że to są faceci i tak nie mówię, ale też nie wiem, czy to na pewno są kobiety. Generalnie jest w sporcie kobiet taki problem, że ludzie za często oceniają po wyglądzie, że patrzą na rysy twarzy, na jabłko Adama, na biodra, a jeszcze są tacy, którzy przerabiają te filmiki. Na takiej podstawie jak wygląda, to ja się nie chcę wypowiadać, bo widziałam różne rugbystki na igrzyskach olimpijskich, widziałam różne lekkoatletki, więc to nie jest tak, że tylko w boksie zdarzają się takie po prostu mniej urodziwe kobiety.
- No tak, ocenianie na podstawie wyglądu jest nie w porządku, ale skoro testy płci są teraz obowiązujące, to dobrze by było, gdyby Lin Yu-ting i Khelif te testy zrobiły. I jeśli są w porządku, to wszystkim by gęby pozamykały. W każdym razie my się nie mamy czym przejmować – nasze dziewczyny poddały się testom, mimo że wobec nich nie było absolutnie żadnych podejrzeń. Są piękne, utalentowane i teraz trzymamy kciuki za złote medale dla nich.
