Zrobiła to! Kolejna Polka w finale MŚ! To był koncert

Agata Kaczmarska sprawiła niespodziankę na tegorocznych mistrzostwach świata, pokonując w ćwierćfinale Chinkę Yilian Zhan. Jej rywalka, Kazaszka Yeldana Talipova, pewnie wygrała swój ćwierćfinałowy pojedynek z reprezentantką Nowej Zelandii, Celine Lee-Lo. Obie miały pewny brązowy medal, bowiem na turnieju w Liverpoolu nie ma pojedynku o trzecie miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek? "Trudny temat". Karol Strasburger z ważnym przesłaniem

Łatwe i efektowne zwycięstwo Kaczmarskiej

Talipova to wyższa zawodniczka, mająca większy zasięg ramion. Ale Kazaszka nie wykorzystywała tej przewagi. To Kaczmarska od początku była w ofensywie szybsza, bardziej ruchliwa i zaangażowana. Dobrze balansowała ciałem, tylko raz dała się trafić. Wyprowadziła kilka serii ciosów, a szczególnie efektowny był lewy prosty na minutę przed końcem pierwszej rundy. Polka dominowała i jednogłośnie wygrała u sędziów tę rundę.

W drugiej rundzie Kaczmarska dalej z dużą łatwością skracała dystans i obijała lewym prostym Talipovą. Kazaszka zdecydowanie wolniej boksowała, przez to nie była w stanie przejąć inicjatywy.

Polka nacierała aż do końcowego gongu, świetnie pracowała jej lewa ręka. Nie dała uciec rywalce spod lin i zasłużenie wygrała jednogłośnie drugą rundę. Do tego Talipova dostała ostrzeżenie od sędziego za nieczyste ciosy. Awans nie miał prawa uciec Kaczmarskiej z rąk.

Mimo komfortowej sytuacji Kaczmarska nie zwalniała tempa, dalej naciskała i napierała na rywalkę. Talipova próbowała odepchnąć Polkę, starała się wymierzyć proste ciosy, ale Kaczmarska była bardzo żwawa na korcie, w porę unikała tych ciosów.

W trzeciej rundzie sędziowie znów ogłosili jednogłośnie zwycięstwo polskiej bokserki. To była całkowita dominacja Kaczmarskiej na ringu w Liverpoolu. Koncertowy boks w jej wykonaniu. 5:0 u sędziów, u każdego na kartach punktowych był łączny wynik 30:26.

Zobacz też: Tak Nawrocki zachowywał się w loży w trakcie meczu Polski. "O, Radziu!"

Rywalką Kaczmarskiej w finale będzie Nupur Sheoran z Indii. Stawką tytuł najlepszej bokserki świata w kategorii powyżej 80 kilogramów. Ten pojedynek odbędzie się w sobotę o godzinie 22:00.