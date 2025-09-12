Mistrzostwa świata w Liverpoolu są dla Szeremety pierwszą imprezą tej rangi w karierze. Polka, która w poprzednim roku została wicemistrzynią olimpijską, podkreślała, jak duże ma ambicje. - Zamierzam wrócić do kraju z ręką uniesioną ku górze i złotym medalem - stwierdziła 22-latka, jeszcze przed wylotem do Anglii. Wygląda na to, że jest coraz bliższa osiągnięcia tego celu.

Julia Szeremeta w półfinale mistrzostw świata. Gdzie oglądać walkę Polki?

Nasza pięściarka miała nieco problemów w ćwierćfinale MŚ, bo podczas starcia z Kariną Ibragimową leżała nawet na deskach, ale zdołała się pozbierać i pokonać przeciwniczkę na punkty. Tym samym awansowała do najlepszej czwórki MŚ, co w boksie olimpijskim jest już gwarancją medalu. To nieco uspokoiło Polkę. - Chciałoby się złota, ale ciśnienie zeszło, bo jest medal - stwierdziła w czwartek w rozmowie z Polsatem Sport.

W kolejnej walce Szeremeta zmierzy się z Valerią Arboledą Mendozą. To 23-letnia pięściarka pochodząca z Kolumbii, która miała w przeszłości okazję występować zarówno na igrzyskach, jak i mistrzostwach globu. W 2023 roku (kiedy MŚ organizowała jeszcze IBA, nie World Boxing) odpadła w 1/16 tej imprezy. Obecnie, podobnie jak Polka, liczy na zgarnięcie pełnej puli. To jednak nie ona będzie faworytką pojedynku.

O której walka Julia Szeremeta - Valeria Arboleda Mendoza? O której walczy dziś Julia Szeremeta na MŚ? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Szeremeta oraz Mendoza zmierzą się w piątek, 12 września, o godzinie 19:00. Transmisję z tej walki przeprowadzą Polsat Sport 2, Polsat Sport Fight oraz platforma streamingowa Polsat Box Go. Przebieg i szczegóły walki będą dostępne również na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.