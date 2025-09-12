Szeremeta nagle padła na deski. Reakcja trenera mówi wszystko

Rok temu polski boks świętował pierwszy od 32 lat medal igrzysk olimpijskich. Wywalczyła go Julia Szeremeta. Teraz na MŚ w Liverpoolu nasza kadra kobiet ma już trzy pewne medale. W tym dwa w kategoriach wagowych obecnych w programie igrzysk.
W środę w Liverpoolu Julia Szeremeta pokonała 3:2 trzykrotną medalistkę MŚ Karinę Ibragimową w ćwierćfinale MŚ w kategorii 57 kg, Aneta Rygielska wygrała 5:0 z Ayaką Taguchi w ćwierćfinale kategorii 60 kg, natomiast Agata Kaczmarska sprawiła niespodziankę, gdy pokonała 5:0 mistrzynię świata Zhan Yilian w kategorii +80 kg. Wymienione zawodniczki kadry prowadzonej przez Tomasza Dylaka skończą turniej z co najmniej brązowymi krążkami, ale w piątek w półfinałach powalczą o więcej (w boksie nie ma walk o trzecie miejsce).
- Do tej pory jedyną zawodniczką, która zdobywała dla Polski medale w wadze olimpijskiej na mistrzostwach świata, była Karolina Michalczuk - mówi w rozmowie ze Sport.pl trener Dylak. A więc czekaliśmy na coś takiego aż 13 lat. Medale z Liverpoolu to kolejny po olimpijskim srebrze Szeremety dowód, że polski boks kobiet się rozwija. A najwięcej emocji znowu daje Szeremeta.
W ćwierćfinale w Liverpoolu liderka naszej kadry przegrała pierwszą rundę. W niej Szeremeta padła nawet na deski. Dopiero od drugiej rundy Polka nabierała rozpędu. Wygrała ją minimalnie 3:2. A zdecydowanie lepsza od Ibragimowej była w ostatnim starciu - wygrała je zdaniem wszystkich pięciu sędziów.
Tomasz Dylak: Jestem bardzo zadowolony z całej kadry. Dziewczyny prezentują się znakomicie i widać wyraźny progres całej kadry. Moim realnym marzeniem były trzy medale mistrzostw świata i są trzy medale!
Bardzo ważnym aspektem są właśnie te dwa medale w wagach olimpijskich [na MŚ mamy 10 kategorii wagowych, a na igrzyskach było ich tylko sześć]. Do tej pory jedyną zawodniczką, która zdobywała dla Polski medale w wadze olimpijskiej na mistrzostwach świata, była Karolina Michalczuk [złoty, srebrny i dwa brązowe]. Tutaj już zdobyły je Julia Szeremeta i Aneta Rygielska, a bardzo blisko była 18-letnia Kinga Krówka, która przegrała niejednogłośnie z aktualną medalistką olimpijską [Tajwanka zdobyła w Paryżu brąz]. To naprawdę dobry prognostyk na przyszłość. Natomiast bardzo bolała mnie porażka Emilii Koterskiej z olimpijką z Indii. To była porażka stosunkiem głosów sędziowskich 2:3. Ale trudno, taki jest ten sport.
Walka Emilki była bardzo bliska, ale w sumie mieliśmy trzy takie walki zacięte i rozstrzygnięte niejednogłośnie: Emilki, Kingi i Julki. Julka taką walkę wygrała, bo ma już większe doświadczenie i spokój nawet w sytuacjach ogromnego stresu.
Tak, obie walki były bardzo równe i sędziowie, podobnie jak i kibice, mogli w tych walkach widzieć zwycięstwo jednej bądź drugiej zawodniczki.
Pewnie tutaj zaskoczę, ale największe szanse na złoto ma Kaczmarska, a szanse Rygielskiej i Szeremety są na papierze nieco niższe. Ale to boks, tu naprawdę wszystko może się wydarzyć. Na razie jednak skupiamy się na walkach półfinałowych, które będą bardzo równe i bardzo ciężkie. Wszystkie trzy.
Wszystko prawda, ale widzę, że Jaismine Lamboria z Indii jest tutaj w życiowej formie.
W ogóle się nie zdenerwowałem, ponieważ źle stała na nogach i wiedziałem, że to wynik bardziej złego ustawienia niż ciosu. To samo od razu widział sędzia. W walce z osobą leworęczną to się bardzo często zdarza.
Igrzyska olimpijskie są najważniejsze, a pierwszy medal po 32 latach przerwy był czymś tak wyjątkowym i niezapomnianym, że tego nie da się porównać z niczym innymi.
Tak, ale muszę powiedzieć, że teraz po walkach ćwierćfinałowych na MŚ też czułem ogromną radość i satysfakcję. To są mistrzostwa świata, czyli impreza, w której od lat nam, Polakom, w boksie za bardzo nie szło. Dlatego każdy medal to historia.
Nie, ale bardzo dużo ludzi nam gratuluje. I na razie trudno odpisywać, bo jednak jesteśmy dalej skupieni na swojej pracy.
W czwartek był potrzebny odpoczynek. Dziewczyny są zmęczone i trochę poobijane. Ale w piątek zacisną zęby i dadzą z siebie wszystko.
