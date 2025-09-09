Julia Szeremeta 'znokautowana'! Poszło w świat. "Luźna wygrana"

Julia Szeremeta w koncertowy sposób rozpoczęła mistrzostwa świata w Liverpoolu. Po tym, jak w pierwszej rundzie turnieju w kat. 57 kg otrzymała wolny los, pokonała Chinkę Yan Cai jednogłośną decyzją sędziów. Szeremeta pięknie wypunktowała rywalkę, pokazując szybkość i zabawę w ringu, czyli to, z czego zasłynęła na ubiegłorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu, które zakończyła ze srebrnym medalem na szyi. Przed walką ćwierćfinałową na światowym czempionacie ma miły sposób na relaks.

REKLAMA

Zobacz wideo Mamed Chalidow naprawdę wyzwał go do walki!

Dziennikarz pokazał nagranie. Mnóstwo zabawy

Na platformie X nagranie z udziałem Szeremety opublikował Piotr Jagiełło, dziennikarz TVP Sport. Stoczył z pięściarką pojedynek w grze FIFA na konsoli, z którego wyszedł zwycięsko. Grał Manchesterem United, a jego rywalka Liverpoolem. Wszystko zakończyło się wynikiem 4:2.

"Julia Szeremeta znokautowana… Spokojnie, oczywiście tylko na konsoli" - napisał Jagiełło. "Wygrana luźno 4:2, żeby zbudować sportową złość w Julce przed ćwierćfinałem mistrzostw świata" - dodał.

Kilka osób dało się nabrać na początek wpisu, ale najważniejsza była dobra zabawa i rozluźnienie przed wyzwaniem, które czeka naszą zawodniczkę.

Będzie medal w debiucie? Środa istotnym dniem

Teraz przed wicemistrzynią olimpijską pojedynek z reprezentantką Kazachstanu - Kariną Ibragimovą. W przypadku zwycięstwa Szeremeta zapewni sobie medal mistrzostw świata. A przypomnijmy, że zawodniczka urodzona w Chełmie debiutuje na imprezie tej rangi.

Jej walka z Ibragimovą ma się rozpocząć około godziny 19:30. W środę w ćwierćfinałach zawalczy łącznie aż siedmioro reprezentantów Polski.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU