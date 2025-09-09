Julia Szeremeta 'znokautowana'! Poszło w świat. "Luźna wygrana"

Julia Szeremeta w koncertowy sposób rozpoczęła mistrzostwa świata w Liverpoolu. Po tym, jak w pierwszej rundzie turnieju w kat. 57 kg otrzymała wolny los, pokonała Chinkę Yan Cai jednogłośną decyzją sędziów. Szeremeta pięknie wypunktowała rywalkę, pokazując szybkość i zabawę w ringu, czyli to, z czego zasłynęła na ubiegłorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu, które zakończyła ze srebrnym medalem na szyi. Przed walką ćwierćfinałową na światowym czempionacie ma miły sposób na relaks.
Na platformie X nagranie z udziałem Szeremety opublikował Piotr Jagiełło, dziennikarz TVP Sport. Stoczył z pięściarką pojedynek w grze FIFA na konsoli, z którego wyszedł zwycięsko. Grał Manchesterem United, a jego rywalka Liverpoolem. Wszystko zakończyło się wynikiem 4:2.
"Julia Szeremeta znokautowana… Spokojnie, oczywiście tylko na konsoli" - napisał Jagiełło. "Wygrana luźno 4:2, żeby zbudować sportową złość w Julce przed ćwierćfinałem mistrzostw świata" - dodał.
Kilka osób dało się nabrać na początek wpisu, ale najważniejsza była dobra zabawa i rozluźnienie przed wyzwaniem, które czeka naszą zawodniczkę.
Teraz przed wicemistrzynią olimpijską pojedynek z reprezentantką Kazachstanu - Kariną Ibragimovą. W przypadku zwycięstwa Szeremeta zapewni sobie medal mistrzostw świata. A przypomnijmy, że zawodniczka urodzona w Chełmie debiutuje na imprezie tej rangi.
Jej walka z Ibragimovą ma się rozpocząć około godziny 19:30. W środę w ćwierćfinałach zawalczy łącznie aż siedmioro reprezentantów Polski.
