W USA wybrali najlepszych pięściarzy w XXI wieku. Oto miejsce Usyka

Każda era boksu ma swoich bohaterów. Dominatorów, co do których nie ma wątpliwości, że należą do najlepszych w historii. Obecnie do takiego grona możemy zaliczyć np. Terrence'a Crawforda (41-0), który zdobywał pasy aż czterech kategorii wagowych, a już 13 września tego roku spróbuje scementować swe dziedzictwo zwycięstwem nad inną legendą Canelo Alvarezem (63-2-2). Nie można zapomnieć też o Ołeksandrze Usyku, który do tego stopnia wyczyścił wagę ciężką, że trudno mu obecnie znaleźć godnego rywala.

Usyk doceniony przez ESPN. Choć to nie on jest najlepszy

Obu tych pięściarzy, a także 23 innych telewizja ESPN uwzględniła w swoim rankingu 25-ciu najlepszych pięściarzy XXI wieku. Znajdziemy w nim całą armię legend z wielu kategorii wagowych. W tym dwie kobiety. Na 21. miejscu znalazła się Katie Taylor, zaś na 23. Clarissa Shields. Nie ma w tym gronie niestety żadnego Polaka. Ogólnie jeśli chodzi o naszą część Europy, najwięcej powodów do radości ma Ukraina. Aż czterech ich reprezentantów zostało wyróżnionych przez ESPN. Bracia Witalij i Władimir Kliczko zajęli kolejno 19. oraz 22. miejsce. W Top 15 zmieścił się za to Wasyl Łomaczenko, były mistrz trzech kategorii wagowych (14. lokata).

Najwyżej spośród naszych wschodnich sąsiadów umieszczono oczywiście Ołeksandra Usyka. Ukrainiec zajął 4. miejsce, tuż przed Canelo Alvarezem. - Dwukrotnie pokonał jednego z najlepszych ciężkich tej ery, czyli Tysona Fury'ego. To trzykrotny niekwestionowany mistrz, raz wagi junior ciężkiej, dwa razy ciężkiej. Ostatnia demolka na Danielu Dubois była idealnym podkreśleniem jego kariery. To najlepszy pięściarz wagi ciężkiej od czasów najmocniejszej wersji Lennoxa Lewisa z lat 90' - czytamy w uzasadnieniu. Co do Tysona Fury'ego, on akurat zajął 17. miejsce.

Zwycięzca mógł być tylko jeden. Niepokonany

Kto z kolei trafił na podium? Najniższy stopień należy do Bernarda Hopkinsa, byłego dominatora wagi średniej i półciężkiej. Drugie miejsce to legendarny "Pacman", czyli Filipińczyk Manny Pacquiao. Kto mógł zatem wyprzedzić w oczach ESPN takie sławy? Otóż zdaniem Amerykanów najlepszym pięściarzem XXI wieku jest niezwyciężony Floyd Mayweather Jr.

- Tak, on często w wyborze rywali kierował się pieniędzmi. Przez niego dzisiaj mistrzowie tak chronią swoje zero w rekordzie po stronie porażek. Jednak on pokonywał aż pięciu gości, których umieściliśmy w tym rankingu. Jest kombinacją niesamowitego ringowego IQ, niemożliwej do spenetrowania defensywy, niebywałej pracy nóg i celności uderzeń godnej snajpera Navy SEAL. Wszystko to uczyniło go niemożliwym do pobicia, o czym świadczy absurdalny rekord 50-0 i tytuły w pięciu kategoriach wagowych - ocenia ESPN.

Pełen ranking Top 25 pięściarzy XXI wieku wg. ESPN:

Floyd Mayweather Manny Pacquiao Bernard Hopkins Oleksandr Usyk Saul Alvarez Andre Ward Terence Crawford Juan Manuel Márquez Roy Jones Naoya Inoue Gennady Golovkin Joe Calzaghe Eric Morales Vasyl Lomachenko Oscar De La Hoya Roman Gonzalez Tyson Fury Miguel Angel Cotto Vitali Klitschko Marco Antonio Barrera Katie Taylor Wladimir Klitschko Clarissa Shields Ronald Wright Timothy Bradley

