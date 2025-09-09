Ależ koncert Polki na MŚ! Pokazała, co potrafi

Mistrzostwa świata w boksie wystartowały 4 września, a potrwają do 14 września. Po raz pierwszy w historii odbywają się one pod szyldem World Boxing, który zastąpił kontrowersyjne IBA w roli największej organizacji zajmującej się pięściarstwem olimpijskim. W ostatnich miesiącach sporo mówiło się o decyzji tej instytucji o wprowadzeniu testów płci. W sierpniu pomyślnie przeszły je wszystkie reprezentantki Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Rzeźniczak pod wrażeniem Urbana. "Chciałbyś pójść z nim na piwo"

Aneta Rygielska w ćwierćfinale MŚ. Brawo!

W kadrze Polski kobiet na imprezę w Liverpoolu znalazło się dziesięć pięściarek, na czele ze startującą w kategorii do 57 kg Julią Szeremetą. Wicemistrzyni olimpijska nie kryła się ze swoimi ambicjami. "Zamierzam wrócić do kraju z ręką uniesioną ku górze i złotym medalem" - mówiła jeszcze przed wylotem do Anglii. Spore nadzieje wiązaliśmy jednak też z innymi pięściarkami. Na przykład Anetą Rygielską, która brała udział w igrzyskach w Paryżu, a w 2019 roku przywiozła srebro z mistrzostw Europy.

30-latka w świetnym stylu rozpoczęła MŚ w Liverpoolu. W niedzielę zdeklasowała Hinduskę Sanju Sanju (5:0 na kartach punktowych), dzięki czemu awansowała do 1/8. Ta faza rywalizacji miała przynieść jej większe wyzwanie, pojedynek z Jajairą Gonzalez, która na zeszłorocznych igrzyskach zanotowała taki sam wynik jak Polka. W Liverpoolu jednak nie było mowy o równej walce.

Rygielska prezentowała się znacznie lepiej od rywalki. Kiedy pojedynek się zakończył, na jej twarzy widniał szeroki uśmiech i oczekiwanie na korzystną decyzję sędziów. Jak się okazało: Polka po raz kolejny wygrała jednogłośną decyzją, 5:0! To oznacza, że awansowała do ćwierćfinału MŚ, gdzie jej rywalką będzie Ayaka Taguchi z Japonii. Możemy liczyć na naprawdę wielki sukces Rygielskiej.

ZOBACZ TEŻ: Szeremeta się nie certoli. Tak podsumowała Tomasza Adamka

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU