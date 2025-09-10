Adamek porzucił Polskę i nie zamierza wracać. Oto powód

Tomasz Adamek po dłuższej przerwie znów zaznał goryczy porażki w ringu. Stało się to na gali Fame 27: Kingdom (w Gliwicach), tam przegrał z Roberto Soldiciem przez techniczny nokaut w drugiej rundzie. - Jestem wyrwany z emerytury i mogłem pokazać się polskim kibicom. Dziękuję FAME, wszystkim sponsorom. Siedziałem w domu w Stanach Zjednoczonych i nic nie robiłem. Mieliśmy przygodę. Najważniejsze, że jestem zdrowy, głowę mam dobrą. Trzeba zająć się Dorotką i domem - komentował.

Tomasz Adamek nie planuje powrotu do Polski. Oto powód

48-latek przylatuje do ojczyzny na walki oraz przygotowania, jednak od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. I choć po jego ostatnich występach w Polsce można było się zastanawiać, czy nie chciałby zostać w niej na dłużej, to on sam rozwiewa wątpliwości co do powrotu.

- Nie, raczej nie. Córki i wnuczki są w USA, to przecież obok żony moja najbliższa rodzina. Wróciłbym do Gilowic i co ja tam miałbym robić? Mam tam cały czas dom, ale go wynajmuję. Nie sprzedaję, bo nieruchomości nie ma sensu sprzedawać, jeśli nie trzeba - wyznał w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" Onetu.

Tomasz Adamek zostanie trenerem? Jaśniej się nie da

Tam też były mistrz świata odpowiedział na pytanie, czy po definitywnym pożegnaniu z ringiem mógłby zająć się trenowaniem? - Ale żeby jechać do Polski i tam szkolić, a zostawiać bliskich? Nie, rodzina musi być razem, inaczej to bez sensu. Gdyby nasi pięściarze przyjeżdżali do USA, to może - wytłumaczył.

Na razie 48-latek jeszcze nie schodzi z ringu, choć zdaje sobie sprawę z upływu czasu. - Powoli trzeba kończyć. Co ja mam komu udowodniać? Miałem dobrą karierę, ale i czas po wielkim boksie, wystąpiłem na galach Fame MMA i KSW. Dla mnie to była dobra zabawa - powiedział. Niewykluczone jest "pożegnanie z kibicami", którzy przez lata wspierali go w osiąganiu kolejnych celów.

Tomasz Adamek stoczył 59 zawodowych walk w ringu bokserskim, z których 53 wygrał (31 przez nokaut) i sześć przegrał (trzy przez nokaut). Z kolei jego bilans pojedynków w oktagonie (Fame MMA i KSW) to trzy zwycięstwa (jedno TKO) oraz wspomniana porażka z Roberto Soldiciem.

