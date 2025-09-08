Mamy to! Polka powalczy o medal MŚ. Ależ to zrobiła

Reprezentacja Polski jest już w Liverpoolu, gdzie w dniach 4-14 września odbywają się mistrzostwa świata w boksie olimpijskim organizowane przez federację World Boxing. Jedną z dziesięciu polskich pięściarek, które udały się do miasta Beatlesów była Emila Koterska (80 kg).

Emilia Koterska jest już w ćwierćfinale mistrzostw świata w boksie

Nasza zawodniczka do rywalizacji przystąpiła od 1/8 finału, w której to w poniedziałkowe popołudnie zmierzyła się z Bułgarką Aleyną Mehmed. Na przestrzeni trzech rund Koterska dominowała nad rywalką pod każdym względem i co chwilę zaskakiwała ją szybkimi kombinacjami ciosów bitych pod różnymi płaszczyznami.

Werdykt mógł i był jednomyślny na korzyść Polki. Cała piątka sędziów punktowała na jej korzyść 30:27. Było to więc zdecydowane i pewne zwycięstwo Emilii Koterskiej, która w środę 10 września o godz. 20:45 w ćwierćfinale mistrzostw świata skrzyżuje rękawice z doświadczoną, 34-letnią Hinduską Pooją Rani, która w tym roku zdobyła srebro w zawodach Pucharu Świata w Astanie.

Jeśli Koterska wygra z Rani, to będzie miała zapewniony brązowy medal z racji tego, że na mistrzostwach świata nie ma walk o trzecie miejsce. Stawka będzie więc spora przed naszą zawodniczką.

"Emilia Koterska w ćwierćfinale mistrzostw świata! Polka pewnie rozbijała mocnymi ciosami Aleynę Mehmed z Bułgarii i wygrała 5:0. Polka jest wyrazista w ataku i ma dobre warunki fizyczne. Elegancko!" - relacjonował z Liverpoolu Piotr Jagiełło z TVP Sport.

