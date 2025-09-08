Polka "okradziona" na MŚ. Skandaliczny finał walki. "Jak można?"

Pięściarka z Polski w tym roku pokazała już, że drzemie w niej potencjał na bycie jedną z liderek reprezentacji. W kwietniu podczas prestiżowych zawodów Pucharu Świata w Foz do Iguacu wywalczyła złoty medal w kategorii do 70 kg. Podobnie ambitny plan Marcinkowska miała na mistrzostwach świata w Liverpoolu. - Cel jest jeden: fajnie byłoby zdobyć złoty medal, tym bardziej że włożyłam dużo serducha w przygotowania - mówiła w rozmowie z Piotrem Jagiełłą z TVP Sport.

Przegrała po kontrowersyjnej decyzji. "Sędziowie dzisiaj w kiepskiej formie"

Pierwszą rywalką Marcinkowskiej na mistrzostwach świata była Chantelle Reid. Reprezentantka gospodarzy była w dobrej formie, co pokazała w poprzednim pojedynku, wygrywając 5:0 z Morgan Henderson.

Polka postawiła jej jednak znacznie trudniejsze warunki. Według dwóch sędziów, wygrała wszystkie rundy. A swoją dominację pokazała zwłaszcza w drugim starciu. Problem polegał na tym, że arbitrzy z Gwatemali, Indii oraz Czarnogóry widzieli przebieg pojedynku zupełnie inaczej. Ich zdaniem to zawodniczka gospodarzy wygrała pierwszą i drugą rundę.

W takiej sytuacji Marcinkowska musiała szukać nokautu w ostatnim starciu. Tego jednak nie udało się jej dokonać, wobec czego ostatecznie przegrała walkę 2:3 (30-27, 30-27, 27-30, 27-30, 27-30).

Oglądający pojedynek polscy dziennikarze nie kryli oburzenia związanego z werdyktem.

- Punktacja sędziów w walce Barbary Marcinkowskiej... Jak można było dać Angielce drugą rundę?! Sędziowie dzisiaj w kiepskiej formie, wcześniej w walce Szeremety przysnęli Mongoł i Brazylijczyk (na szczęście bez wpływu na wynik) - napisał na X Mateusz Fudala z TVP Sport.

- Bardzo dziwny werdykt. Barbara Marcinkowska drugiej rundy z Angielką nie przegrała. Nie można zamknąć takiej walki w dwóch starciach, sorry - wtórował mu Piotr Jagiełło.

Tym samym Polska straciła wielką szansę na medal mistrzostw świata, choć niekoniecznie z winy samej zawodniczki. Mistrzostwa w Liverpoolu potrwają do 14 września. Niestety Marcinkowskiej w tym czasie pozostaje już tylko trzymać kciuki za pozostałych kolegów i koleżanki z reprezentacji.

