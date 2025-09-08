Julia Szeremeta przystępowała do mistrzostw świata w boksie jako główna faworytka do złotego medalu w kategorii do 57 kg. I w pierwszym pojedynku potwierdziła swoje aspiracje. Wicemistrzyni olimpijska pokonała jednogłośnie na punkty Yan Cai (Chiny), prezentując efektowną postawę i pełną kontrolę nad przebiegiem konfrontacji. Padł wynik 5-0 (30-27, 30-27, 29-28, 29-28, 30-27).

Szeremeta zapytana o Adamka. Wymowna odpowiedź

Rywalka ewidentnie jej pasowała, więc 22-latka mogła potańczyć w ringu i ewidentnie ją przewyższała. Tuż po walce reprezentantka Polski przyznała, że wszystko potoczyło się dla niej perfekcyjnie.

Obecnie Szeremeta - co nie może dziwić - jest największą gwiazdą boksu olimpijskiego w Polsce. Utalentowana pięściarka po srebrze olimpijskim liczy na kolejne sukcesy, a w przyszłości marzy także o podbiciu zawodowego boksu.

W sobotę odbyła się gala Fame MMA w Gliwicach, w której już w drugiej rundzie Tomasz Adamek został znokautowany przez Roberto Soldicia. Później Adamek ogłosił zakończenie sportowej kariery. W rozmowie z TVP Sport wicemistrzyni olimpijska została zapytana o tę decyzję 48-latka.

- Tomasz Adamek zakończył karierę, ale powinien to zrobić wcześniej. Mam nadzieję, że teraz ja przejmę pałeczkę - powiedziała Szeremeta z uśmiechem na twarzy.

Kolejne wyzwanie przed Polką

Nasza pięściarka wypowiedziała słowa, które padają z ust również wielu kibiców. Adamek odniósł w przeszłości wielu sukcesów, ale według fanów już kilka lat temu powinien zejść ze sceny.

Teraz natomiast przed Szeremetą rywalizacja w ćwierćfinale mistrzostw świata. W nim zmierzy się z Elise Glynn lub Kariną Ibragimovą.

