A jednak! Ogłosili walkę 'Diablo' o pas WBC. "Mistrz kontra mistrz"

Napisać, że Włodarczyk jest weteranem zawodowych ringów, to jak nie napisać nic. Polak stoczył na nich 71 walk, był też mistrzem świata federacji WBC. Choć wielu kibiców oraz ekspertów doradzało mu zakończenie kariery, 43-latek w tym roku ponownie wszystkich zaskoczył, kiedy pokonał Adama Balskiego (20-3, 12 KO) w walce o pas tymczasowego mistrza świata WBC kategorii bridger (do 102 kg). Dokonał tego w swoim klasycznym stylu, posyłając znacznie młodszego rodaka na deski potężnym lewym sierpowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Rzeźniczak o cieszynce Casha: Średnio podobają mi się takie rzeczy

Federacja chce dać szansę Włodarczykowi. Polak może zdobyć pełnoprawny pas mistrza

Już samo wywalczenie tytułu mistrza WBC w wersji Interim można uznać za spory sukces "Diablo" i idealne zwieńczenie jego długiej kariery. Jednak być może pięściarz nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Jak się okazuje, federacja WBC nakazała rozpoczęcie negocjacji pomiędzy nim a Kevinem Lereną, który posiada pełnoprawny tytuł mistrza świata.

O wszystkim na portalu X poinformował sam czempion z RPA, który bardzo poparł taki pomysł: - Mistrz kontra mistrz. WBC oficjalnie nakazała mi obronę tytułu mistrza świata w walce z Krzysztofem Włodarczykiem. Jestem gotowy. Jako mistrz – nie boję się żadnego wyzwania. Jak zawsze, jestem gotów postawić wszystko na jedną kartę! Mówimy o 107 walkach, które stoczyliśmy razem… Let''s go - napisał Lerena, choć delikatnie pomylił się w kalkulacjach, gdyż oficjalnie obaj łącznie mają na koncie 106 zawodowych starć.

Walka z 33-latkiem z pewnością byłaby dla Włodarczyka ogromną szansą, ale wiązałaby się też ze sporym ryzykiem. Lerena jest znacznie bardziej niebezpiecznym pięściarzem od Adama Balskiego.

- Wiem, że do odważnych świat należy, a pieniądze nie śmierdzą, ale obawiam się, że ta walka może się dla Diablo skończyć podobnie jak walka z Soldiciem dla Adamka, nawet biorąc pod uwagę, że Krzysiek jest lepiej sportowo zakonserwowany od Tomka. Czekamy na decyzję Diabła... - napisał ekspert bokserski Michał Koper, porównując potencjalne starcie do sobotniej walki "Górala" na Fame MMA, w której weteran ringów został znokautowany przez młodszego rywala.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU