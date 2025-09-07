Borek wypalił po walce Adamek - Soldić. "Sport nie jest dla starych ludzi"

To była deklasacja. Wprawdzie 48-latek w ubiegłym roku wygrał poprzednie dwie walki na Fame, lecz uporał się w nich kolejno ze streamerem Patrykiem "Bandurą" Bandurskim oraz Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim. Starcie z aktywnym sportowcem, który uchodzi za jednego z najmocniej bijących zawodników w historii KSW pokazało, że poważne walki nie są już dla Adamka. Soldić w drugiej rundzie ustrzelił go lewym sierpowym, a gdy rywal wstał, zakończył pojedynek serią ciosów.

Borek nie pozostawił wątpliwości. "Dla nikogo w życiu czas nie stoi w miejscu"

Po walce wieczoru przed kamerami Kanału Sportowego głos zabrał Mateusz Borek, który jest menadżerem Adamka.

- Sport nie jest dla starych ludzi. On chyba ma dość - powiedział, patrząc wymownie na byłego mistrza świata w boksie, który szedł nieopodal niego.

Zdaniem Borka, Adamek przegrywa walkę z samym sobą i własnym wiekiem:- Przychodzi taki dzień, gdzie już widzisz, że nie ma ognia. Że uciekł refleks, nogi, reakcja. Nie uciekła odwaga w głowie, tylko przełożenie tego co masz w głowie na ciało. [...] Dla nikogo w życiu czas nie stoi w miejscu, a w sporcie on płynie jeszcze szybciej.

51-latek, zapytany przez prowadzącego rozmowę Macieja Turskiego czy Tomasz Adamek powróci na jeszcze jeden pojedynek, odparł:- Mamy kontrakt na jeszcze jedną walkę, ale z kim? Roberto Soldić jest sportowcem z najwyższej półki, przez te kilka tygodni zachowywał się fantastycznie, z ogromnym respektem. Przecież z każdym młodym, agresywnym zawodnikiem znowu możesz się skaleczyć. A nie wiem czy jest sens wracać na youtuberów.

Porażka z Soldiciem oznacza więc prawdopodobny koniec sportowej kariery Adamka. Pamiętajmy jednak, że mowa o "Góralu", który rękawice na kołku zawieszał już co najmniej kilka razy, po czym powracał na "ten ostatni pojedynek". Być może jakimś czasie od sobotniej porażki stwierdzi, że może jest w stanie pokazać coś jeszcze w ringu.

