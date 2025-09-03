Julia Szeremeta z mocnym wyznaniem przed MŚ. Padła jasna deklaracja

To najważniejszy start sezonu dla reprezentantów Polski w boksie olimpijskim. W dniach 4-14 września w Liverpoolu odbędą się mistrzostwa świata, które są organizowane przez federację World Boxing. W naszej drużynie jedną z największych nadziei medalowych jest Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska z Paryża.

Szeremeta z jasnym celem

22-latka z wielką radością rusza na mistrzostwa świata. Padła ważna zapowiedź - Zamierzam wrócić do kraju z ręką uniesioną ku górze i złotym medalem - podkreśliła Szeremeta w rozmowie z Polsatem Sport.

Wiele wskazuje na to, że w światowym czempionacie zabraknie Lin Yu-Ting, kontrowersyjnej rywalki Szeremety z finału igrzysk olimpijskich. Polka natomiast ma za sobą udane starty w turniejach z cyklu Pucharu Świata. Podczas imprezy w Brazylii wywalczyła srebro, a w maju w Warszawie - złoto.

- Boksowałam z innymi przeciwniczkami niż dotychczas. To wszystko się rozwija. Z turnieju na turniej jest coraz więcej osób. W dodatku większa publika to ogląda. Na pewno mnie to cieszy. World Boxing to świeża organizacja, która powstała niedawno - dodała.

Lepsza forma niż przed Paryżem

Liverpool to ważne miejsce dla światowego boksu. Dlatego też można spodziewać się dużej liczby fanów podczas mistrzostw świata.

- Lubię, kiedy na trybunach jest mnóstwo kibiców. Niesie mnie to jeszcze bardziej. Wchodzę do ringu, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Na pewno nie stresuję się przed tymi mistrzostwami, podchodzę do nich na pełnym luzie - przyznała Szeremeta.

Na koniec polska pięściarka podkreśliła, że czuje się lepiej pod względem sportowym, niż przed igrzyskami olimpijskimi.

- Czas letni spędziłam na sali treningowej. Miałam delikatne wakacje - miesiąc wolnego po Pucharze Świata. Potem roztrenowanie i powrót do formy pod mistrzostwa (...) Wydaje mi się, że jestem w lepszej formie niż rok temu w okresie przedolimpijskim. Podczas przygotowań obyło się bez żadnych kontuzji - zakończyła.

