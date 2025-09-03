Polski mistrz Europy mówi wprost o walce z Nawrockim. "Zapraszam"

Piłka nożna i boks to dwie ukochane dyscypliny Nawrockiego. W młodości prezydent Polski reprezentował pomiędzy linami RKS Stoczniowiec, a później założył sekcję pięściarską Ex Siedlce Gdańsk. O znajomości z nim opowiadał jeden z czołowych polskich pięściarzy wagi ciężkiej, Kacper Meyna (15-1, 9 KO). Wraz z gigantyczną popularnością, którą zapewniła mu kampania prezydencka i wygrane wybory, Nawrocki usłyszał już w mediach kilka propozycji pokazowych walk. Między innymi od Mariusza Wacha czy Tomasza Adamka.

Mistrz Europy składa propozycję Nawrockiemu. "Może nadarzy się okazja"

Tym razem podobną ofertę wysunął Mateusz Tryc (16-2, 8 KO). Polak jest pięściarzem kategorii półciężkiej (do 79,3 kg), który w kwietniu tego roku osiągnął życiowy sukces. Bijąc się na wyjeździe z Nickiem Hannigiem (14-2-1, 7 KO) zdobył pas mistrza Europy federacji WBO. Dokonał tego w niezwykle widowiskowym stylu, nokautując Niemca na 30 sekund przed gongiem oznaczającym koniec walki.

- Dużo sportowców, w tym pięściarzy, wypowiada się pozytywnie na temat nowego prezydenta. Ja nie miałem okazji osobiście go poznać, ale widzę, że sport jest mocno obecny w jego życiu. Podziwiam jego tężyznę fizyczną. Chętnie bym go zaprosił na swój trening - powiedział Tryc w rozmowie z "Faktem".

W ramach takiej sesji Tryc i Nawrocki pewnie odbyliby wspólne tarczowanie, a może nawet prezydent dałby się namówić na krótki sparing. Akurat przewaga warunków fizycznych (Nawrocki mierzy 186 cm wzrostu, Tryc jest o 6 cm niższy) byłaby po jego stronie. Choć oczywiście można założyć, że całość przypominałaby bardziej zabawę niż poważną walkę.

- Może kiedyś się nadarzy ku temu okazja. Choć pewnie teraz prezydent ma dużo obowiązków. Ale oczywiście serdecznie zapraszam do salki treningowej - zakończył Tryc.

