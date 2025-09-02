28-letnia Lin Yu-Ting była jedną z tych zawodniczek na ubiegłorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu, o której polskie i światowe media pisały bardzo często. Wielu ekspertów i kibiców twierdziło, że tajwańska bokserka nie powinna zostać dopuszczona do rywalizacji. To efekt tego, że bokserska federacja IBA zdyskwalifikowała ją na mistrzostwach świata po tym, jak w jej organizmie wykryto chromosomy XY, a także podwyższony poziom testosteronu. MKOl nie uznał jednak tych testów za wiarygodne i pozwolił jej wystąpić w Paryżu, a ta zdobyła złoty medal, wygrywając w finale z Julią Szeremetą.

Nie będzie rewanżu Szeremeta - Lin Yu-ting

Już w czwartek w Liverpoolu rozpoczną się mistrzostwa świata organizowane przez federację World Boxing. Agencja prasowa AFP poinformowała, że nie wystąpi w nich Lin Yu-ting. Taką wiadomość przekazało też tajwańskie stowarzyszenie bokserskie.

"Zawodniczka nie weźmie udziału w mistrzostwach świata" - napisał krótko.

W maju tego roku World Boxing wprowadziło obowiązkowe testy płci dla zawodniczek powyżej 18. roku życia. Yu-ting poddała się badaniom przed mistrzostwami świata. Wyniki testów zostały wysłane do Władz World Boxing, ale nie było na nie żadnej odpowiedzi. I być może dlatego Yu-ting zrezygnowała z udziału w MŚ.

"Nie możemy pozwolić na wyjazd zawodniczki na Wyspy bez gwarancji występu" - miał usłyszeć w federacji dziennikarz agencji AFP.

- Po pierwsze, dziwny jest brak jakichkolwiek startów po igrzyskach olimpijskich, a i Khelif, i Lin Yu-ting przez rok nigdzie nie walczyły. A rezygnacja ze startów na mistrzostwach świata przez Khelif daje bardzo dużo do myślenia - mówił kilka dni temu Tomasz Dylak, trener damskiej reprezentacji Polski w boksie dla Sport.pl

Julia Szeremeta i pozostałe zawodniczki Dylaka są już przetestowane i spokojnie szlifują formę na zgrupowaniu w Anglii.

