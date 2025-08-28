Imane Khelif przerwała milczenie. Niespodziewany zwrot

Podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu wokół boksu kobiet pojawiło się sporo kontrowersji. Znaleziono, że w 2023 roku Imane Khelif nie przeszła testu płci, ale mimo to MKOl dopuścił Algierkę do startu w imprezie. Ostatecznie udało jej się sięgnąć po złoty medal IO w kat. do 66 kilogramów.

Imane Khelif wróciła pamięcią do igrzysk olimpijskich

Dziennikarze "La Gazzetty dello Sport" porozmawiali z Imane Khelif i zapytali o to, co pamięta z tamtych dni pełnych kontrowersji i sukcesów. - Zdobycie złotego medalu to chwila, która pozostanie ze mną na zawsze, ogromne osiągnięcie, którego nie da się porównać z niczym innym dla sportowca, a przynajmniej dla mnie - odpowiedziała pięściarka.

Zwłaszcza biorąc pod uwagę całą pracę i poświęcenia, jakie poniosłam, aby osiągnąć to, o czym marzyłam - dodała.

Imane Khelif odchodzi na emeryturę?

Niedawno pojawiły się informacje, że Imane Khelif może przejść na emeryturę, albo zawiesić karierę. Głośno zrobiło się, kiedy Algierka zrezygnowała ze startu w zawodach Eindhoven Box Cup, kiedy World Boxing wprowadził testy płci. Czy jest w tym ziarno prawdy?

- Nie mam zamiaru przechodzić na emeryturę. Zdobycie złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu dodało mi dodatkowej motywacji: aby osiągnąć ten sukces, musiałam stawić czoła wielu wyzwaniom, w tym zastraszaniu i chcę nadal walczyć o uciszenie tych, którzy we mnie wątpią. Dzięki moim osiągnięciom sportowym moje cele wzrosły. Chcę zdobyć kolejny medal i chcę pomóc stworzyć więcej możliwości dla kobiet w sporcie - podkreśliła.

- Niestety, to, z czym się zmierzyłam, to coś, z czym inni sportowcy zmagali się w przeszłości i z czym muszą się mierzyć również dzisiaj. Moje doświadczenie na igrzyskach olimpijskich pokazuje, że każdy sportowiec może stać się ofiarą, a to, co się stało, było bardzo bolesne, ale udało mi się zachować koncentrację, nie ulegając szumowi medialnemu wokół mnie - zakończyła.

